Altstadt-Trainer Rost: "Große Vorfreude und ein bisschen Anspannung"

Wenn die SpVgg Bayreuth am Samstag Viktoria Aschaffenburg zum vorletzten Regionalliga-Spieltag empfängt, können die Schwarz-Gelben aus der Wagnerstadt den Aufstieg in die Dritte Liga perfekt machen. Womöglich sorgt Burghausen heute Abend schon für eine vorgezogene Meisterfeier.

Grund zur Freude: die Altstadt um Trainer Timo Rost kann am Samstag den Aufstieg in die Dritte Liga perfekt machen. IMAGO/foto2press

Es ist die Chance, eine nahezu perfekte Saison zu krönen: Wenn die Mannschaft von Timo Rost am Samstagnachmittag gegen Viktoria Aschaffenburg gewinnt, ist ihr der Meistertitel in der Regionalliga Bayern nicht mehr zu nehmen, und die SpVgg Bayreuth steigt auf in die Dritte Liga. Die Altstadt hat ihr Schicksal selbst in der Hand.

"Es herrscht bei mir eine große Vorfreude und ein bisschen Anspannung", gibt Trainer Timo Rost vor dem letzten Heimspiel der Saison offen zu. Die Altstadt ist in dieser Runde besonders auswärts stark: auf fremdem Platz ist man ungeschlagen - zuhause verlor man immerhin schon vier Partien. Sorgen sollte sich der Tabellenführer dennoch nicht machen: Beim letzten Aufeinandertreffen im Hans-Walter-Wild-Stadion im Mai 2021 gewann die Heimmannschaft mit 4:0.

Und selbst wenn die Bayreuther ihre eigene Aufgabe nicht erledigen sollten, kann es heute Abend schon mit der Meisterschaft klappen. Denn der einzige verbleibende Verfolger, die Amateure des FC Bayern München, muss am Abend gegen Wacker Burghausen ran. Holen die kleinen Bayern heute keinen Sieg, wird Bayreuth von der Couch aus Meister. Wenn es bei einem Sieg der Bayern und einem Punktverlust gegen Aschaffenburg doch nicht klappen sollte, kann die Altstadt außerdem mit einem Sieg in Buchbach in einer Woche den Aufstieg immer noch aus eigener Kraft schaffen.

Maderer vor Comeback

Personell stehen Trainer Rost für die Mission Aufstieg wieder mehr Spieler zur Verfügung: Innenverteidiger Felix Weber kehrt nach Rotsperre zurück, Stürmer Stefan Maderer ist nach drei verletzungsbedingt verpassten Spielen zurück im Mannschaftstraining. Für Tobias Weber, Patrick Weimar und Eigengewächs Chris Wolf kommt die Partie am Samstag allerdings zu früh. Zur möglichen Meisterfeier werden sie aber wohl alle im Stadion sein.