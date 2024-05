Zweite Partie in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord: In wenigen Minuten empfängt Altona 93 (Meister Oberliga Hamburg) den SV Todesfelde (Meister Oberliga Schleswig-Holstein). Den Auftakt der Dreier-Gruppe, in der die beiden bestplatzierten Teams aufsteigen, verloren die Hamburger am vergangenen Sonntag bei der Reserve des SV Werder Bremen knapp mit 0:1. Für den SVT ist es die erste Partie.