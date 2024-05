Furioser 5:3-Erfolg: Todesfelde bucht sich und Werder II das Regionalliga-Ticket

Die zweite Partie der Aufstiegsrunde sorgt für Klarheit: Der SV Todesfelde und Werder Bremen II steigen nach einem furiosen 5:3-Erfolg des SVT bei Altona 93 in die Regionalliga Nord auf.

Riesige Freude beim SV Todesfelde: Durch ein 5:3 in Hamburg steigt der Meister der Oberliga Schleswig-Holstein in die Regionalliga Nord auf. IMAGO/Niklas Heiden

Im Modus "Jeder gegen Jeden" spielen der SV Werder Bremen II (Meister Bremen-Liga), Altona 93 (Meister Oberliga Hamburg) und der SV Todesfelde (Meister Oberliga Schleswig-Holstein) in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord zwei Startplätze aus. Die erste Begegnung gewann Bremen gegen Altona knapp mit 1:0. Trotz der Auftaktpleite hatten die Hamburger am Mittwochabend gegen den SV Todesfelde die Chance, den Aufstieg aus eigener Kraft fix zu machen, lagen zwischenzeitlich sogar mit 3:2 auf Kurs, mussten sich in der zweiten Halbzeit dann aber der Offensivpower der Gäste geschlagen geben.

Vor einer stattlichen Kulisse von über 4.100 Zuschauern - wegen des riesigen Andrangs begann die Begegnung auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn mit einer Viertelstunde später - erwischten die Gäste einen Blitzstart. Über links kombinierte sich der SVT wunderbar in den Strafraum der Gastgeber. Pajonk legte mit der Hacke für Weidemann ab, der trocken flach ins linke Eck traf (1.). Altona 93 schüttelte sich kurz. Sejdija köpfte nach einer Ecke zunächst noch drüber (3.), Ambrosius Versuch mit Kopf nach einem weiten Einwurf lag dann aber im Tor - 1:1 (9.). Anschließend atmeten beide Teams kurz durch, die Partie spielte sich überwiegend zwischen den Strafräumen ab.

In der 20. Minuten ging Todesfelde nach einem Eckball erneut in Führung. Klüver bediente Thiel, der aus fünf Metern erfolgreich zum Kopfball heransegelte. Aber wieder fanden die Gastgeber zügig die passende Antwort. Rave foulte nur eine Minute späte Tobinski nach einem Freistoß im Strafraum. El-Nemr verwandelte eiskalt (23.). Altona agierte nach dem erneuten Ausgleich zielstrebiger und drehte durch Tobinski die Partie, der Goranschs Flankenball von links energisch am zweiten Pfosten einköpfte (34.).

Todesfelde dreht auf

Auch im zweiten Abschnitt schenkten sich beide Teams nichts, bekämpften sich mit allen erlaubten Mitteln. Nach rund zehn Minuten übernahmen die Gäste aber mehr und mehr die Kontrolle über die Partie. Weidemann vergab die große Chance zum Ausgleich, den in der 57. Minute jedoch Pajonk erzielte, der bei einem Versuch von Weidemann den Schlappen in den Schuss hielt. Zehn Minuten später kam es für Altona noch dicker. Pajonk schraubte sich nach einem Eckball am ersten Pfosten hoch, nickte zum Doppelpack und zur 4:3-Führung für Todesfelde ein (67.). Altona war das Bemühen auch weiterhin nicht abzusprechen, im zweiten Durchgang fiel den Gastgebern in der Offensive jedoch nicht mehr ein. Todesfelde dagegen schlug weiter eiskalt zu. Kurz vor Schluss konterten die Gastgeber über Morten, der einen langen Ball behauptete und für den heranstürmenden Kliti ablegte, der mit dem 5:3 den Deckel auf die Aufstiegsrunde setzte (87.).

Denn mit dem Todesfelder Erfolg herrscht bereits nach dem zweiten Spieltag Klarheit in der Aufstiegsrunde. Altona 93 bleibt durch die zweite Pleite Oberligist, während der SVT und auch Werder Bremen II kommende Saison sicher Teil der Regionalliga Nord sein werden. Die finale Begegnung am Sonntag in Todesfelde dürfte deshalb eine große Aufstiegsparty werden, schließlich werden die Segeberger in der neuen Saison zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in der Regionalliga spielen.