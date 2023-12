Altmeister White wird überrascht - Wade unterliegt erneut im Auftaktmatch

In der Mittagssession am Dienstag gab es drei Überraschungen. Tomoya Goto gewann gegen Routinier Ian White - und Ritchie Edhouse verlor wieder nach einem Matchdart den Faden. Die größte Sensation gab es im letzten Match der Session: Mit James Wade schied der erste gesetzte Spieler aus.

WM-Neuling gegen einen ehemaligen Viertelfinalisten: Die Rollen zwischen Tomoya Goto und Ian White waren klar verteilt. Der 27-Jährige setzte den 53-Jährigen allerdings von Beginn an unter Druck und holte sich die ersten beiden Sätze. White, dessen große Erfolge schon ein paar Jahre zurückliegen, ließ sich aber nicht so leicht abkochen und verkürzte nochmal gegen den Japaner.

Es half nichts mehr. Goto breakte den Altmeister im vierten Satz und gewann bei eigenem Anwurf schließlich das Match, wobei er auch noch drei Matchdarts liegen ließ. Der vierte saß dann allerdings auf Tops, White war die Enttäuschung deutlich anzusehen.

De Graafs spektakuläre Aufholjagd

Wenn ein Dartspieler mit Nachnamen Edhouse heißt, liegt der Spitzname nahe. Der Gegner von "Madhouse" war ein zunächst ziemlich chancenloser Jeffrey de Graaf, Edhouse lag schnell mit 2:0 in Sätzen in Front und hatte sogar einen Matchdart. Doch den vergab der Engländer, und auf einmal legte der für Schweden antretende gebürtige Niederländer los und glich nach Sätzen aus.

Im Entscheidungsdurchgang gelang de Graaf bei seiner dritten WM-Teilnahme ein schnelles Break, Edhouse verlor völlig den Faden und verlor nach Legs mit 1:3 - was für ein Comeback des Außenseiters! Für Edhouse wiederholte sich hingegen Geschichte auf tragische Weise, der Engländer hatte schon im Vorjahr in der 1. runde Matchdarts vergeben und war ausgeschieden.

Brown ist der falsche Krcmar

Keegan Brown staunte nicht schlecht bei seinem Walk-on. Die Musik stimmte, doch er wurde versehentlich als Boris Krcmar vorgestellt, der jedoch erst als Zweiter auf die Bühne kam. Der Engländer nahm es mit Humor und ließ sich davon schon gar nicht aus der Ruhe bringen - "The Needle" holte sich den ersten Durchgang.

Es war aber letztlich Krcmar, der die Bühne als Gewinner verließ. Der Kroate war in fast allen Statistiken überlegen und gewann letztlich verdient mit 3:1. Das letzte Leg machte er mit einem High Finish von 108 aus. Nun geht es gegen den Weltranglisten-12. Dirk van Duijvenbode.

Vor Campbells Matchdart: Wade zeigt Nerven

In der letzten Partie der Mittagssession kam es zur Sensation. Die Nummer 13 der Order of Merit, James Wade, flog als erster gesetzter Spieler aus dem Turnier. Der Engländer unterlag Matt Campbell mit 2:3. Von Beginn an hatte der Engländer Probleme, doch Campbell ließ zunächst seine Chancen ungenutzt (Checkout-Quoten: Wade: 34,8 Prozent; Campbell 32,4 Prozent).

Wade ging demnach mit 2:1 nach Sätzen in Führung, verlor anschließend aber fünf Legs in Folge - der 40-Jährige zeigte dann auch noch ungewohnte Nerven. Beim Stand von 1:2 im fünften Set kam er mit 56 Punkten zurück ans Board und verpasste die einfache 16. Danach hatte er nur noch einen Dart für die Doppel-20, die er letztlich verpasste. Campbell nutzte es aus und checkte die Doppel-18 zum Sieg.

Damit schied "The Machine" wie im Vorjahr bereits vor Weihnachten aus. Bei der vergangenen Auflage hatte Wade sein Auftaktmatch gegen Jim Williams verloren.