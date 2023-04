Altmaier: Zweisatzsieg gegen Otte und bester Masters-Auftritt

Mit einem engen, aber verdienten Zweisatzsieg gegen Oscar Otte hat sich Qualifikant Daniel Altmaier beim Masters in Madrid in die 3. Runde gespielt.

Als Qualifikant in der 3. Runde beim Masters in Madrid: Daniel Altmaier. IMAGO/Hasenkopf

Daniel Altmaier hat in der spanischen Hauptstadt das deutsche Duell mit Oscar Otte gewonnen und die 3. Runde erreicht. Der 24-Jährige aus Kempen setzte sich am Freitag in 1:42 Stunden mit 6:4, 7:5 gegen seinen fünf Jahre älteren Kontrahenten aus Köln durch.

Mit einem Überkopfball nutzte Altmaier seinen fünften Matchball und erreichte erstmals in seiner Karriere bei einem Masters-1000-Turnier die Runde der besten 32.

Das nächste deutsch-deutsche Duell

In den nächsten Runde erwartet den einstigen Achtelfinalisten der French Open direkt das nächste Duell mit einem Landsmann. Der Karlsruher Qualifikant Yannick Hanfmann bezwang überraschend den an Position 15 gesetzten Italiener Lorenzo Musetti 6:4, 7:6 (7:3) und zog wie Altmaier erstmals in die dritte Runde eines Masters-Turniers ein.

Altmaier war bei der Sandplatzveranstaltung eigentlich in der Qualifikation gescheitert. Er profitierte aber von der Absage des gesetzten Spaniers Pablo Carreno Busta, rückte nachträglich ins Hauptfeld und dabei direkt in die zweite Runde.

Auftakt für Zverev am Abend

In der Herren-Konkurrenz sind auch noch die deutschen Profis Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff dabei. Struff besiegte am Donnerstag den favorisierten Lorenzo Sonego und trifft am Samstag auf den US-Amerikaner Ben Shelton.

Zverev indes spielt sein Auftaktmatch - in der ersten Runde hatte der gebürtige Hamburger ein Freilos - gegen den 30-jährigen Spanier Roberto Carballes Baena, der auf Weltranglisten-Position 53 gelistet ist.,