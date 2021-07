Altmaier weiter in Topform - und im Halbfinale von Kitzbühel

Zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche ist der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier in das Halbfinale eines ATP-Turniers eingezogen.

Seine Siegesserie hält an: Daniel Altmaier steht im Halbfinale von Kitzbühel. imago images/GEPA pictures

Der 22-Jährige aus Kempen gewann am Donnerstag sein Viertelfinale in Kitzbühel 6:1, 6:7 (5:7), 6:3 gegen den Italiener Gianluca Mager. Gegen den Weltranglisten-74. hatte sich der 61 Ränge schlechter platzierte Altmaier auch schon in der Vorwoche im Achtelfinale im kroatischen Umag durchgesetzt. Diesmal musste er nach einer 4:1-Führung im zweiten Satz noch hart kämpfen, behielt aber nach 2:32 Stunden erneut die Oberhand.

Nächster Gegner ist an diesem Freitag der Spanier Pedro Martinez. Bisher stand Altmaier noch nie im Finale einer ATP-Veranstaltung. Das Sandplatzturnier im österreichischen Kitzbühel ist mit knapp 420 000 Euro dotiert.