Altmaier verpasst das Halbfinale in Indien

Dniel Altmaier bestritt am Freitag seine Viertelfinalpartie in Indien gegen Joao Sousa, musste sich aber geschlagen geben.

Altmaier hat beim ATP-Turnier in Pune den Einzug ins Halbfinale klar verpasst. Der 23-Jährige aus Kempen musste sich am Freitag im Viertelfinale dem Portugiesen Joao Sousa deutlich mit 2:6, 3:6 geschlagen geben.

Die Partie dauerte lediglich 72 Minuten. Altmaier, der von Teamchef Michael Kohlmann erstmals für das Davis-Cup-Team für die Erstrunden-Partie in Brasilien (4./5. März) nominiert wurde, konnte nicht an seine guten Leistungen aus den bisherigen Spielen in Indien anknüpfen.

Trotz der Niederlage wird der 23-Jährige in der kommenden Woche aber seine bislang beste Platzierung in der Weltrangliste (84) übertreffen. Bei den Australian Open war Altmaier in der ersten Runde an der deutschen Nummer eins Alexander Zverev gescheitert. Am Ende der vergangenen Saison hatte der French-Open-Achtelfinalist von 2020 zwei Finals bei Challenger Turnieren in Mexiko sowie den USA erreicht.