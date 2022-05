Altmaier und Otte verlieren in Lyon - Kohlschreiber scheitert in Quali zu French Open

Wenig zu holen gab es für die deutschen Tennis-Profis Anfang der Woche in Frankreich.

Daniel Altmaier ist beim Turnier in Lyon bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die neue deutsche Nummer zwei musste sich am Dienstag dem Argentinier Federico Coria mit 3:6, 6:3, 3:6 geschlagen geben. Altmaier (23) hatte in der vergangenen Woche noch das Challenger-Turnier in Heilbronn gewonnen und sich dadurch in der Weltrangliste auf Platz 54 verbessert.

Beendet ist die mit 597.900 dotierte Sandplatz-Veranstaltung auch für Oscar Otte. Der 28 Jahre alte Kölner, der am Montag zum Auftakt gegen den Franzosen Lucas Pouille gewonnen hatte, verlor am Dienstag im Achtelfinale gegen den Argentinier Sebastian Baez mit 7:5, 4:6, 2:6.

Das Aus in Lyon bedeutete für die beiden Deutschen wenige Tage vor dem Beginn der French Open in Paris einen kleinen Rückschlag. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Sonntag.

Gemischte Bilanz in Roland Garros

Routinier Philipp Kohlschreiber zog indes bei der Qualifikation für Roland Garros am Dienstag den Kürzeren. Der Augsburger unterlag dem Franzosen Enzo Couacoud mit 4:6 und 6:7. Cedric-Marcel Stebe gewann sein Spiel gegen den Polen Kacper Zuk in drei Durchgängen. Bei den Frauen feierten Katharina Gerlach und Nastasja Schunk Quali-Erfolge am Dienstag.

Friedsam beißt sich durch

Weitere Spielpraxis hat sich Anna-Lena Friedsam mit ihrem Erstrundensieg in Straßburg verschafft. Die 28-Jährige schlug Daria Saville aus Australien 4:6, 6:3, 7:6 (7:5) und trifft nun auf die Belgierin Elise Mertens.