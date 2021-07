Altmaier und Korpatsch ziehen weiter

Der Tennis-Ball flog am Dienstag mit deutscher Beteiligung in Polen, Kroatien und Italien übers Netz. Tamara Korpatsch drehte in Gdynia das Match gegen Olga Goworzowa nach Satzrückstand. Daniel Altmaier kam in Umag weiter, Katharina Gerlach fightete in Palermo vergeblich.

Ist im polnischen Gdynia eine Runde weiter: Tamara Korpatsch. imago images/Claudio Gärtner