Altmaier und Korpatsch verpassen Finals

Auch im zweiten Anlauf hat die deutsche Tennisspielerin Tamara Korpatsch den erstmaligen Einzug in das Endspiel eines WTA-Turniers verpasst.

Die nicht für Olympia qualifizierte Korpatsch verlor am Samstag ihr Halbfinale im polnischen Gdynia klar mit 0:6, 3:6 gegen die Slowakin Kristina Kucova. Die 26-Jährige aus Kaltenkirchen hatte vor zwei Jahren in Lausanne erstmals die Vorschlussrunde einer WTA-Veranstaltung erreicht. Das Sandplatzturnier im Ostseeort Gdynia ist mit rund 235.000 Dollar dotiert.

Altmaier verpasst Endspiel bei Turnier in Umag

Daniel Altmaier muss nach einer knappen Niederlage noch auf sein erstes Endspiel auf der ATP-Tour warten. Der 22-Jährige aus Kempten verlor am Samstag im kroatischen Umag sein hart umkämpftes Halbfinale gegen den Franzosen Richard Gasquet 6:7 (2:7), 6:3, 3:6. Allein der erste Satz dauerte 86 Minuten, Routinier Gasquet machte nach 3:11 Stunden schließlich den Sieg perfekt. Der 35-Jährige steht in der Weltrangliste derzeit auf Rang 59 und damit 93 Plätze vor Altmaier, der im vergangenen Jahr überraschend das Achtelfinale der French Open erreichte und in Umag zunächst durch die Qualifikation musste. Das Sandplatzturnier ist mit knapp 420.000 Euro dotiert.