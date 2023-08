Altmaier und Hanfmann verpassen Viertelfinale - Niemeier gibt auf

Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann sind beim ATP-Turnier in Kitzbühel im Achtelfinale ausgeschieden. Jule Niemeier musste beim WTA-Turnier in Prag derweil verletzungsbedingt aufgeben. Erfolgreich war hingegen Dominik Koepfer.

Für Altmaier wäre es das zweite Viertelfinale in Folge gewesen, nachdem er in der Vorwoche schon in Hamburg die Runde der besten Acht erreicht hatte. Doch gegen den Kolumbianer Daniel Elahi Galan ließ der 24-Jährige aus Kempen zwei Matchbälle ungenutzt, nach einem harten Kampf musste er sich am Ende mit 6:3, 2:6, 6:7 (8:10) geschlagen geben.

Beim Weltranglisten-50. Hanfmann fiel die Niederlage deutlicher aus: Der an Nummer zwei gesetzte Karlsruher unterlag dem Franzosen Arthur Rinderknech 6:7 (3:7), 3:6. Der Kitzbühel-Finalist von 2020 hatte in der ersten Runde von einem Freilos profitiert. Damit sind beim Turnier in Österreich keine deutschen Teilnehmer mehr am Start.

Niemeier muss aufgeben

Bei den deutschen Damen kam Niemeier beim WTA-Turnier in Prag nicht über das Achtenfinale hinaus. Für die 23 Jahre alte Dortmunderin ging es im Duell mit der Ukrainerin Katerina Baindl beim Stand von 0:5 im ersten Satz nicht weiter. Niemeier schien sich nicht wohlzufühlen und sah sich nach einer Behandlungspause nicht mehr in der Lage, ihr Match fortzusetzen. "Ich hoffe, es geht ihr schnell besser", sagte Baindl: "So möchte man eine Partie nicht gewinnen."

Koepfer siegt in Mexiko

Dominik Koepfer hat beim ATP-Turnier in Los Cabos/Mexiko derweil das Achtelfinale erreicht. Der 29-Jährige aus Furtwangen setzte sich bei seiner Auftaktbegegnung mit 6:4, 6:3 gegen Tomas Barrios Vera aus Chile durch. Nächster Gegner von Koepfer ist der Australier James Duckworth.

Koepfer befindet sich nach langen Verletzungsproblemen insgesamt im Aufwind. Der Davis-Cup-Spieler kämpfte sich von Rang 262 im März dieses Jahres in die Top 100 zurück und belegt aktuell Rang 84 der Weltrangliste.