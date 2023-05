Altmaier sorgt für Erfolgserlebnis - Struff raus in fünf Sätzen

Novak Djokovic hat in Paris einen ersten Formcheck erfolgreich bestanden, ebenso Carlos Alcaraz. Daniel Altmaier sorgte für das erste deutsche Erfolgserlebnis, während Jan-Lennard Struff an der kniffligen Aufgabe Jiri Lehecka scheiterte - Aus in fünf Sätzen.

Daniel Altmaier sorgte bei den French Open für das erste deutsche Erfolgserlebnis. Der 24-Jährige schlug den Schweizer Marc-Andrea Hüsler, der im Davis Cup im Februar seine Einzel gegen Alexander Zverev und Oscar Otte gewonnen und so maßgeblich für das deutsche Aus gesorgt hatte, locker in drei Sätzen.

Mit 6:3, 6:4 und 6:4 erreichte Altmaier souverän die nächste Runde. Erst zum zweiten Mal überstand der Deutsche die erste Runde bei einem Grand Slam, letztmals war ihm das 2020 geglückt - in Roland Garros. Damals stürmte er sogar bis ins Achtelfinale. Gegen eine ähnliche Erfolgsgeschichte hätte er 2023 sicher nichts einzuwenden, nun trifft er aber entweder auf den an Position acht gesetzten Italiener Jannik Sinner oder den Franzosen Alexandre Muller.

Struffs Strohfeuer reicht nicht

Jan-Lennard Struff, der erstmals in seiner Karriere bei einem Major gesetzt war, blieb das Erfolgserlebnis verwehrt. Die deutsche Nummer 1 scheiterte in fünf Sätzen mit 5:7, 6:1, 3:6, 6:3, 1:6 am Tschechen Jiri Lehecka und schied damit wie zuletzt 2017 direkt zum Auftakt in Paris aus.

Struff erwischte einen schlechten Start, lag schon 1:2 Sätze und Break hinten, kämpfte sich dann aber mit fünf gewonnen Spielen in Folge zurück und erzwang den fünften Satz. In diesem erfolgte dann aber wieder ein Leistungseinbruch.

Alcaraz und Djokovic im Gleichschritt

Mit Novak Djokovic und Carlos Alcaraz gaben sich derweil zwei der großen Turnierfavoriten keine Blöße. Der Serbe setzte sich gegen Aleksandar Kovacevic aus den USA in drei Sätzen durch, hatte dabei anfangs leichtes Spiel, wackelte aber im Dritten, kassierte dort gleich zwei Breaks und musste über den Tie-Break gehen, ehe er 6:3, 6:2, 7:6 (7:1) triumphierte.

Auch Alcaraz leistete sich keinen Ausrutscher. Analog zum "Djoker" hatte der 20-Jährige in seinem Match gegen den italienischen Qualifikanten Flavio Cobolli in den ersten zwei Sätzen so gut wie keine Probleme, musste dann im dritten Durchgang doch etwas mehr leisten, um den 6:0, 6:2, 7:5-Sieg unter Dach und Fach zu bringen.