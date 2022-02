Altmaier scheitert nach Satz-Führung an Seppi

Daniel Altmaier ist in Dallas gegen den italienischen Routinier Andrea Seppi in drei Sätzen gescheitert. Cedric-Marcel Stebe zog weiter.

Daniel Altmaier muss in Dallas die Koffer packen. Icon Sportswire via Getty Images

Qualifikant Stebe hat beim ATP-Turnier in Dallas das Achtelfinale erreicht. Der 31-Jährige setzte sich am Dienstag (Ortszeit) gegen den US-Amerikaner Denis Kudla mit 7:6 (9:7), 3:6, 6:3 durch und trifft jetzt auf den an Nummer zwei gesetzten Amerikaner Reilly Opelka. Das Aus bei der mit 792.980 Dollar dotierten Veranstaltung kam dagegen für Peter Gojowczyk, Oscar Otte und Daniel Altmaier.

Gojowczyk verlor gegen den Briten Liam Broady 1:6, 4:6, Otte musste sich dem Amerikaner Jack Sock 4:6, 4:6 geschlagen geben und Altmaier unterlag am Mittwoch (Ortszeit) mit 6:4, 3:6, 4:6 dem Italiener Andreas Seppi.