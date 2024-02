Altmaier scheitert auch in Buenos Aires früh

Daniel Altmaier ist am Montag auch beim ATP-Turnier in Buenos Aires früh ausgeschieden. Nach zwei Sätzen war bereits in der ersten Runde Schluss.

Der 25-Jährige aus Kempen unterlag in seinem Auftaktspiel dem Weltranglisten-87. Facundo Diaz Acosta aus Argentinien 3:6, 6:7 (1:7) und kassierte seine dritten Erstrundenpleite in Serie.

In der Vorwoche hatte Altmaier (ATP-Nr. 53), der seit 2023 vom argentinischen früheren Top-10-Spieler Alberto Mancini trainiert wird und seitdem ausgiebiger in Südamerika spielt, zum Auftakt seiner Sandplatzsaison in Cordoba sein Erstrundenmatch gegen Federico Coria (ebenfalls Argentinien) verloren.

In Buenos Aires am Start ist auch Yannick Hanfmann, der Karlsruher bekommt es zum Auftakt mit Alejandro Tabilo aus Chile zu tun. An Nummer eins gesetzt in Argentiniens Hauptstadt ist der spanische Wimbledonsieger Carlos Alcaraz.