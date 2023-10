Altmaier raus in Runde 1 - Hanfmann mit Dreisatz-Sieg

Für Daniel Altmaier ist das ATP-Masters in Shanghai bereits in der ersten Runde vorbei. Yannick Hanfmann hingegen setzte sich gegen den Australier James Duckworth durch.

Daniel Altmaier musste in der ersten Runde schon die Segel streichen. IMAGO/Hasenkopf

Daniel Altmaier verlor beim ATP-Masters in Shanghai am Mittwoch sein Erstrundenmatch gegen den Japaner Yoshihito Nishioka mit 4:6, 6:3, 6:7 (2:7). Damit verpasste der 25-Jährige ein Duell mit French-Open-Finalist Casper Ruud.

In der zweiten Runde dagegen steht Altmaiers Davis-Cup-Kollege Yannick Hanfmann. Der 31-Jährige bezwang den Australier James Duckworth 6:4, 6:7 (10:12), 6:3 und trifft nun auf Chris Eubanks. Im Tiebreak des zweiten Satzes vergab der Karlsruher gleich vier Matchbälle, fand in Satz drei aber wieder zu seinem Spiel zurück und setzte sich nach zweieinhalb Stunden verdient durch.

Zverev und Struff steigen in Runde zwei ein

Olympiasieger Alexander Zverev, der am Dienstag noch in Peking im Halbfinale gescheitert war, und Jan-Lennard Struff haben beim Zehn-Millionen-Dollar-Turnier zunächst Freilose. Beide steigen in der zweiten Runde dann ins Turnier ein. Zverev trifft dort dann entweder auf Andy Murray (Großbritannien) oder den Russen Roman Safiullin. Der im Sommer lange verletzte Struff bekommt es mit Alexander Popyrin (Australien) oder Matteo Arnaldi (Italien) zu tun.