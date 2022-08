Altmaier im Pech, Otte ohne Rhythmus: Historische Schmach für deutsche Herren

Den deutschen Herren ist bei den US Open eine historische Schmach widerfahren. Zumindest Daniel Altmaier verkaufte sich aber sehr respektabel.

Zwang Jannik Sinner in fünf Sätze: Daniel Altmaier hatte am Ende dennoch das Nachsehen. IMAGO/GEPA pictures

Oscar Otte hat mit seinem Erstrunden-Aus bei den US Open das historisch schlechte Abschneiden der deutschen Tennisspieler in New York perfekt gemacht. Der Vorjahres-Achtelfinalist verlor in der Nacht zu Mittwoch gegen den an Nummer Acht gesetzten Polen Hubert Hurkacz 4:6, 2:6, 4:6. Damit steht erstmals seit 38 Jahren kein männlicher Profi in der zweiten Runde des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres.

"Es ist natürlich blöd, dass es bei allen nicht gereicht hat", sagte Otte, dem im ersten Match nach seiner Knie-OP noch sichtlich der Rhythmus gefehlt hatte. Und wenn dann auch noch Olympiasieger Alexander Zverev wegen eines Trainingsrückstands nicht dabei ist, "kann es schon mal blöd laufen. Das ist aber nichts, was man zu hoch hängen sollte", ergänzte der Kölner. Generell sei das deutsche Herrentennis "auf einem guten Weg".

Altmaier lässt Breakchancen im Fünften liegen

Vor Otte, der als Weltranglisten-41. nach der Startabsage von Zverev als deutsche Nummer eins ins Turnier gegangen war, hatten auch Peter Gojowczyk gegen den Dänen Holger Rune (2:6, 4:6, 6:7) und Maximilian Marterer gegen den Kroaten Marin Cilic (3:6, 2:6, 5:7) ihre Auftaktspiele verloren.

Daniel Altmaier verkaufte sich mit Abstand am teuersten und zwang den an Elf gesetzten Italiener Jannik Sinner in einen Fünfsatzkrimi, den er schließlich aber mit 7:5, 2:6, 1:6, 6:3, 1:6 verlor. Im entscheidenden fünften Satz ließ der Deutsche beim Stand von 1:1 dabei zunächst selbst gleich vier Breakbälle liegen, ehe alle folgenden Spiele an Sinner gingen.