Altmaier im Achtelfinale von Brisbane ohne Chance - Struff-Aus in Hongkong

Als letzter Deutscher ist Daniel Altmaier beim ATP-Turnier in Brisbane ausgeschieden. Im Achtelfinale gegen Grigor Dimitrov war der 25-Jährige chancenlos. Für Jan-Lenard Struff war in Hongkong ebenfalls im Achtelfinale Schluss.

Daniel Altmaier hat das Viertelfinale des ATP-Turniers in Brisbane klar verpasst. Der 25-Jährige hatte im Achtelfinale des Vorbereitungsturniers für die Australian Open (14. bis 28. Januar) gegen den an Position zwei gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrov keine Chance. Nach nur 67 Minuten ging der Kempener nach einem klaren 1:6, 2:6 als Verlierer vom Platz.

Altmaier ist damit der letzte Deutsche, der in Brisbane die Segel streichen muss. Zuvor war bereits Yannick Hanfmann (Karlsruhe) im Achtelfinale ausgeschieden. Der 32-Jährige verlor im Achtelfinale in drei Sätzen knapp gegen den Australier James Duckworth (6:4, 1:6, 6:7).

Auch Jan-Lennard Struff musste in der Vorbereitung auf die Australian Open am Donnerstag einen Rückschlag hinnehmen. Der an Position fünf gesetzte Warsteiner scheiterte beim ATP-Turnier in Hongkong im Achtelfinale nach einer umkämpften Partie am Österreicher Sebastian Ofner mit 7:6, 6:7, 6:7.