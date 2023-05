Altmaier gewinnt dritten Satz 6:0 und zieht in Runde zwei ein

Daniel Altmeier musste in der ersten Runde beim ATP Masters in Rom gegen den gebürtigen Römer Giulio Zeppieri in den dritten Satz. Dort bestätigte der 24-Jährige aber seine gute Form und gewann mit 6:0. In Runde zwei wartet Frances Tiafoe.

Siegerfaust: Daniel Altmaier überstand die erste Runde beim ATP-Masters in Rom. IMAGO/Insidefoto