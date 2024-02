Altglienicke verpflichtet Offensiv-Talent Kaufmann von RB Leipzig

Neuzugang Nummer vier für die VSG Altglienicke. Auf der Zielgeraden des Wintertransferfensters hat sich der Tabellenneunte der Regionalliga Nordost die Dienste von Tino Kaufmann gesichert. Der 18-jährige Mittelstürmer wechselt mit sofortiger Wirkung von der U 19 des Bundesligisten RB Leipzig in die Hauptstadt. In der U-19-Bundesliga erzielte Kaufmann bislang fünf Tore in 13 Partien.