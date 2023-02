Altglienicke überrollt Chemie - Jena zu stark für TeBe - Lok lässt Federn

Die Lage bleibt spannend: Im Titelrennen der Regionalliga Nordost trennen die ersten zehn Teams nur sechs Punkte. Während Lok Leipzig seiner Favoritenrolle gegen Viktoria Berlin zum Auftakt des 19. Spieltages nicht gerecht wurde, meldete sich die VSG Altglienicke mit einer Gala-Vorstellung gegen Chemie Leipzig zurück im Titelrennen. Carl Zeiss Jena ließ gegen TeBe derweil nichts anbrennen.

Eine Machtdemonstration im Topspiel: So in etwa könnte man das Aufeinandertreffen zwischen der VSG Altglienicke und der BSG Chemie Leipzig zum Auftakt des 19. Spieltages beschreiben. Nach dem jüngsten Coup gegen Cottbus, hat die VSG den zwischenzeitlich abhandengekommenen Funken Hoffnung im Kampf um die Meisterschaft wohl wiedergefunden und ließ am Freitagabend beim 4:0-Gala-Auftritt gegen Chemie Leipzig das nächste dicke Ausrufezeichen folgen.

Von Beginn an waren es nämlich die Hausherren, die aufs Gaspedal drückten und bereits im ersten Durchgang die Weichen für einen klaren Heimerfolg stellten. Zeigten sich die Gäste aus Leipzig zu Beginn noch bemüht, warf ein Doppelschlag die Mannschaft von Miroslav Jagatic in der 23. und 25. Minute völlig aus der Bahn. Erst bekam Cigerci auf halblinker Position zu viel Platz und bediente den an der Strafraumkante postierten Uzan, der freistehend vollendete (23.). Kurz darauf stand wieder Uzan im Fokus. Diesmal wurde der Angreifer nach einer schönen Kombination auf die Reise geschickt und setzte den Ball aus kurzer Distanz zwischen die Pfosten (25.). Vor allem spielerisch war das teilweise ganz großes Kino, was die Berliner auf den Rasen zauberten. Den Chemikern gelang, trotz laustarker Unterstützung der mitgereisten Fans, im ersten Durchgang nur wenig. Als es kurz vor der Pause dann auch noch zum dritten Mal im Gäste-Kasten einschlug, bahnte sich ein Debakel an, das nach der Pause - zum Wohle der Leipziger - nur beinahe Realität geworden wäre. Unmittelbar nach Wiederanpfiff lag der Ball nämlich erneut im Gehäuse von Benjamin Bellot, diesmal ging dem Treffer aber eine Abseitsstellung voraus (48.). In der Folge nahm Altglienicke den Fuß vom Pedal und legte erst in der Schlussphase den vierten und gleichzeitig letzten Treffer des Abends in Person von Shean Mensah nach (80.). Durch den hochverdienten Heimsieg zieht die VSG in der Tabelle an Chemie Leipzig vorbei und erhöht den Druck auf die Spitzenteams.

Oben gegen unten hieß es derweil sowohl bei Carl Zeiss Jena als auch bei Lok Leipzig. Carl Zeiss, das bereits unter der Woche im Einsatz war und unter Neu-Coach Klingbeil in diesem Jahr noch keinen Dreier einfahren konnte, empfing Tennis Borussia Berlin. Für TeBe zählt weiterhin jeder Zähler, einen Punkt gab es aus den bisherigen zwei Partien des Jahres gegen Teams aus dem oberen Drittel, ein Tor gelang den Berlinern dabei aber noch nicht. Gegen den FCC war an diesem Abend aber nichts zu holen. Unter ständigem Druck der Jenaer Offensivreihe, kam TeBe kaum aus dem Verteidigen heraus und kassierte nach etwas mehr als einer halben Stunde den ersten Gegentreffer. Nach einem langen Ball bediente Verkamp den mitgelaufenen Dedidis, der keine Mühe hatte den Ball im leeren Tor unterzubringen - Tebe-Keeper Albers war zuvor aus seinem Kasten geeilt, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern (31.). Die Berliner waren mit dem knappen 0:1 gut bedient. Ließ die Jenaer Chancenverwertung in Durchgang eins noch zu wünschen übrig, machte der FCC den Sack nach der Pause frühzeitig zu. Acht Minuten nach Wiederanpfiff führte ein einfacher langer Ball zum 2:0. Krauß kratzte das Leder von der Grundlinie und fand Dedidis, der aus kurzer Distanz den Doppelpack schnürte. Nur zwei Minuten später klingelte es erneut. Muiomo kam nach einem Freistoß am langen Pfosten zum Abschluss, Albers Abwehrversuche blieben ohne Erfolg (55.).

Lok Leipzig traf im dritten Freitagsspiel auf Viktoria Berlin und hätte mit einem Dreier vorerst mit Primus Cottbus gleichziehen können. Dem Druck schien Lok an diesem Abend aber nicht gewachsen gewesen zu sein und ließ nach einer vor allem im ersten Durchgang sehr blutleeren Vorstellung Federn im Titelrennen. Von Beginn an hatte die auf fünf Positionen veränderte Startelf der Leipziger ihre Probleme. Nach vorne versprühte Lok nur selten ernsthafte Torgefahr. Erst nach dem Seitenwechsel nahm die Partie etwas Fahrt auf. Weil Lok Leipzig in den vergangenen Wochen immer wieder seine Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt hatte, wirkte es beinahe so, als würde sich die Mannschaft von Civa Almedin ein Gegentor wünschen, um endlich selbst tätig werden zu können. Als Küc die Berliner in Minute 51. dann tatsächlich mit einem satten Linkschuss ins linke untere Eck in Führung brachte, begann plötzlich auch das Leipziger Offensivspiel immer bessere Züge anzunehmen. Es folgte eine rasante Schlussphase, in der zunächst Leipzigs Zimmer, dessen Schuss sich mit freundlicher Unterstützung des starken Windes im Bruno-Plache-Stadion ins rechte obere Eck senkte, das 1:1 erzielte (82.). Das letzte Wort des Abends gebührte dann aber nochmals den Gästen. Von rechts segelte der Ball in den Leipziger Strafraum, wo Harres zum Abschluss kam. Im Getümmel wurde die Kugel abgefälscht und trudelte letztlich über die Linie (87.). Ärgerlich für Lok, das sich in der Schlussphase sehr bemüht gezeigt hatte. In der Nachspielzeit sah dann zu allem Übel auch noch Voufack die Ampelkarte und fehlte somit im nächsten Ligaspiel gegen TeBe.

Berlin-Derby als Topspiel

Rang vier gegen Rang sieben bedeutet an diesem Spieltag das Spitzenspiel. Und das ist ein Hauptstadt-Derby, der Berliner AK empfängt dabei den BFC Dynamo. Der BAK war eines der Teams, das am vergangenen Wochenende die Cottbuser Steilvorlage und somit auch die Tabellenführung liegenließ - mit 0:3 ging die Partie in Greifswald in die Binsen. Mit Serkan Dursun gab es bei den "Athletikern" ein neues Gesicht zum "Deadline-Day", im Heimspiel will man nun wieder in die Erfolgsspur und zumindest über Nacht an die Spitze zurückkehren. Gegner BFC allerdings ist mit zwei Siegen aus zwei Partien ins Jahr gestartet und hat entsprechend Selbstvertrauen.

Ebenfalls im Angebot: Das Duell SV Babelsberg gegen Hertha BSC II. Die Potsdamer, die nach der Roten Karte wohl auf Coach Markus Zschiesche verzichten müssen, haben ihr erstes Heimspiel des Jahres. Hertha könnte mit einem Sieg im ersten Auswärtsspiel 2023 zum SVB aufschließen.

Zeigt Cottbus eine Reaktion?

Tabellenführer Energie Cottbus hat am Sonntag eine machbare Aufgabe beim FSV Luckenwalde zu lösen. Nach der 0:2-Niederlage gegen Altglienicke ist der Heimnimbus hinüber, es war das erste Mal überhaupt, dass Energie in dieser Saison zuhause nicht die volle Punktzahl mitnahm. Gegen das Kellerkind will der Tabellenführer sicher eine Reaktion zeigen - zumal der FSV als einziges Team der Liga noch nicht im Punktspieleinsatz war in diesem Jahr.

Mit einem Spiel aber auch nur einem Punkt weniger als Cottbus hat Rot-Weiß Erfurt derzeit die Trümpfe in der eigenen Hand, beim SV Lichtenberg will RWE nach der jüngsten Zwangspause wieder auf dem Platz stehen. In Sachen Kader gab es rund um den 31. Januar noch ein paar Veränderungen - allen voran die Verpflichtung von Osayamen Osawe, der eine gute Verstärkung für das Team von Fabian Gerber sein dürfte. Abwarten, ob der 29-Jährige schon am Sonntag in Berlin ein Faktor sein wird. Für den SVL wird es bereits das vierte Ligaspiel des Jahres sein, einen Dreier gab es bislang aber noch nicht.

Spannend wird auch das Geschehen beim Chemnitzer FC, wenn BAK-Bezwinger Greifswalder FC kommt. Der CFC, bei dem es in Sachen Wechsel ruhig blieb, stand am Dienstagabend kurz vor dem Sprung auf Rang eins, kassierte dann aber noch den späten Ausgleich bei Lok Leipzig. Der kommende Gegner legte in den letzten Stunden des offenen Transferfensters mit Anthony Syhre und Theo Martens nach.

Zu einem Kellerduell kommt es noch zwischen ZFC Meuselwitz und Germania Halberstadt. Die Germanen lechzen weiter nach ihrem ersten Saisonsieg, noch ist die Relegation für das Schlusslicht in Reichweite. Sowohl gegen Altglienicke als auch gegen Lichtenberg waren sie in beiden Saisonspielen des Jahres wieder einmal knapp davor.