Altglienicke findet neuen Coach: Salar schon im Hertha-Test auf der Bank

Die VSG Altglienicke hat ihren neuen Coach gefunden: Murat Salar, zuletzt bei Oberligist CFC Hertha 06, soll für neue Impulse sorgen.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Die Entscheidung ist gefallen, nun muss sie nur noch offiziell verkündet werden. Nach kicker-Informationen, die sich mit einer Meldung der Berliner Fußball-Woche decken, ist Murat Salar neuer Trainer der VSG Altglienicke. Er folgt damit auf Karsten Heine, der Anfang November seinen Hut nehmen musste.

Der 46-jährige Salar war bis zuletzt Trainer von NOFV-Nord-Oberligist Charlottenburger FC Hertha 06, übernahm das Amt beim Berliner Fünftligisten erst im September dieses Jahres. Der gebürtige Hildesheimer, der mit der DFB-Elite-Jugend-Lizenz ausgestattet ist und in seiner Karriere bereits den KFC Uerdingen trainierte, stabilisierte den Klub, holte in fünf Partien vier Siege und ein Remis. Nun soll Salar die VSG zurück zum Erfolg führen.

Gegen Hertha auf der Bank

Im Testspiel am Donnerstagnachmittag zwischen der VSG und Zweitligist Hertha BSC im Olympiapark stand Salar, der als Aktiver unter anderem bei Werder Bremen II, Hertha BSC II und in der türkischen Süper Lig für Diyarbakirspor kickte, bereits an der Seitenlinie für den Regionalligisten. Schon im Ligaspiel am Dienstag gegen den Chemnitzer FC soll er dann sein Debüt in der Meisterschaft als VSG-Trainer geben.

In der Liga steht das Team, in dem Ex-Profi Torsten Mattuschka weiterhin als Co-Trainer fungiert, nach zuletzt zwei Niederlagen nur auf Rang neun. Den Berlinern wurde aufgrund ihres namhaften Kaders (unter anderem spielen Martin Kobylanski, Tolcay Cigerci und Akaki Gogia bei der VSG) eine bessere Rolle zugetraut. "Die Leistungen in der Saison waren bisher einfach zu schwankend", sagte Abteilungsleiter Marco Schröder jüngst zum Aus von Karsten Heine; nun soll also Salar im sportlichen Bereich für den neuen Impuls - und Konstanz - sorgen.