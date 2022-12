"Alternativlosigkeit": Kreuzer rechtfertigt KSC-Test gegen RB Salzburg

Der Karlsruher SC wird im Trainingslager ein Testspiel gegen RB Salzburg absolvieren. Auf die Kritik, die die Ansetzung in Fan-Kreisen hervorgerufen hat, reagierte nun Geschäftsführer Oliver Kreuzer.

Vom 13. bis zum 22. Januar wird der KSC im spanischen Estepona ein Trainingslager absolvieren, um sich bei milden Temperaturen optimal für die Rückrunde in der Ende Januar startenden 2. Liga vorzubereiten. Dass die Badener ihren Aufenthalt in Spanien nutzen, um auch ein Testspiel gegen RB Salzburg abzuhalten, rief im Fan-Lager des Traditionsklubs Kritik hervor. Der Klub reagierte auf die "zahlreichen Nachfragen", wie es hießt, am Dienstag und ging mit einer Stellungnahme von Geschäftsführer Kreuzer an die Öffentlichkeit.

"Wir haben uns natürlich mit diesem Thema auseinandergesetzt, uns am Ende dann aber doch aus sportlichen Gründen dafür entschieden", verteidigt der Ex-Profi die Entscheidung, an der Ansetzung festzuhalten. Laut Kreuzer, der von Oktober 2006 bis September 2007 selbst als Sportdirektor für RB Salzburg tätig war, spielen dabei vor allem terminliche Gründe eine Rolle. "Unsere Agentur konnte für unseren Wunschtermin ausschließlich die Salzburger als Gegner vermitteln. Die gesamte Zeit in Estepona ist dementsprechend geplant, ein anderer Termin war somit nicht möglich."

Der Verantwortlichen seien sich aber im Klaren, "wie kritisch das Konstrukt RB im Fußball, insbesondere in der Karlsruher Fanszene, gesehen wird. Deshalb würden wir ein solches Testspiel nie in Karlsruhe absolvieren. Aufgrund des großen sportlichen Mehrwerts mit einem Test gegen einen Europa League-Teilnehmer", so Kreuzer weiter, "und der Alternativlosigkeit mangels anderer Gegner möchten wir das Spiel durchführen."