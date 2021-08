"Alter" Mann bleibt Alter Dame treu: Chiellini verlängert bei Juventus

Nach dem Gewinn der Europameisterschaft war Giorgio Chiellini faktisch als vertragsloser Profi nach Italien zurückgereist. Ein Ende seiner langen Karriere kam für den 36-Jährigen aber noch nicht infrage.

Mit einem unter anderem auf Twitter veröffentlichten Video, das einige ausgewählte Momente seiner stolzen Laufbahn beinhaltet, verkündete Juventus an diesem Montagabend die Vertragsverlängerung von Giorgio Chiellini. Und bestätigte damit Meldungen und Aussagen der jüngsten Wochen, nach denen ein Karriereende für den Oldie noch nicht infrage gekommen war.

Der zur Juve zurückgekehrte Coach Massimiliano "Max" Allegri zum Beispiel hatte erst vergangene Woche bei seiner Antrittspressekonferenz über den bestens bekannten Innenverteidiger gesprochen und klargemacht: "Chiellini wird wieder Kapitän sein. Wenn Leonardo Bonucci die Kapitänsbinde haben will, muss er eine kaufen und damit auf der Straße spielen."



Das C steht für Captain

Eine kleine Überraschung beinhaltete die jetzige Unterschrift Chiellinis allerdings: Denn der in Pisa geborene Abwehrchef, der nach seiner Ausbildung bei der AS Livorno schon seit 2004 mit Ausnahme eines Leihjahres bei der AC Florenz für die Alte Dame Gegentore verhindert, an der Seite seines kongenialen Partners Bonucci schon einige 100 Schlachten im Juve- sowie im Azzurri-Dress geschlagen hat und mit Italien zuletzt im Juli erst die Europameisterschaft gegen England gewonnen hat, unterschrieb nicht nur für eine weitere Saison. Der Routinier verlängerte gleich bis 30. Juni 2023, womit auch eine Teilnahme an der WM 2022 ein Stück weit wahrscheinlicher wurde. Seine Nationalmannschaftskollegen sollen den Innenverteidiger nach dem EM-Titel bereits "drangsaliert" haben mit Wünschen nach einer WM-Teilnahme in Katar. Er werde auch dort noch mit seinen Qualitäten gebraucht, hatte es geheißen.



In der offiziellen Mitteilung machten die Turiner ferner mit den Buchstaben seines Nachnamens klar, was der extrem zweikampf- und kopfballstarke Chiellini für den Klub bedeutet: C stehe laut Juventus für Captain, H für Hero, I für Infinite (unendlich), E für Example (beispielhaft), L für Leader, L für Lethal (eisenhart), I für Intellect (Intellekt), N für Nine (als einziger Juve-Spieler der Historie neun Meisterschaften am Stück gewonnen) und I für Impactful (eindrucksvoll).