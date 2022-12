"Alter Kopf auf jungen Schultern": Rocks Aufstieg von einer Hühnerfabrik zur Darts-WM

Im Sommer 2021 begann Josh Rock aufgrund fehlender Einnahmen in einer Hühnerfabrik zu arbeiten. Nach einem rasanten Aufstieg lebt der 21-jährige Nordire momentan seinen Traum im "Ally Pally" - und ist laut Phil Taylor bereit, ein "Zeichen zu setzen."

Zu Beginn des Jahres über die Q-School die Tourcard gesichert, einen Pro-Tour-Titel gefeiert, die World Youth Championship gewonnen und vor wenigen Tagen ein erfolgreiches Debüt im Ally Pally gegeben - Youngster Josh Rock erlebte einen rasanten Aufstieg.

Eine große Überraschung wäre der WM-Titel bei seiner Premiere wohl trotzdem - nicht aber, wenn es nach den Buchmachern geht: Ladbrokes, der offizielle Wettpartner des Turniers, rankt den Nordiren auf Platz fünf. Nur Michael van Gerwen, Michael Smith, Gerwyn Price und Weltmeister Peter Wright stehen in dieser Liste vor ihm. Der 21-Jährige traut sich jedenfalls auch den Titel zu: "Es gibt keinen Grund, warum ich das nicht auch tun kann. Ich glaube, dass ich es gewinnen kann", erklärte Rock vor der WM gegenüber "Sporting Life" auf die Frage, ob er wie Trainingspartner Rob Cross im Jahr 2018 bei seinem Debüt den Titel holen könnte.

Durch seinen Vater entfacht die Leidenschaft

Dieses Selbstvertrauen erspielte sich der Youngster durch eine starke Premierensaison. Bei der Q-School im Januar in Milton Keynes sorgte er erstmals für eine Überraschung. Er schlug am letzten Turniertag unter anderem Nathan Rafferty und sicherte sich dadurch die Spielberechtigung für die kommenden zwei Jahre - der lang ersehnte Traum von einem kleinen Jungen aus Antrim begann in Erfüllung zu gehen.

Denn bereits im Kindesalter wurde die Leidenschaft zum Dartsport früh durch seinen Vater entfacht, der nach der Geburt des mittlerweile 21-Jährigen anfing, Pfeile zu werfen. Sein Sohn tat es ihm gleich und bestritt schon mit zehn Jahren sein erstes Spiel in der "Pub League". Neben dem Darts hatte Rock noch ein weiteres Hobby - den Fußball. In seiner Jugendzeit agierte er bei den Antrim Rovers als Rechtsverteidiger und war sogar Kapitän. Doch mehr Begeisterung empfand er augenscheinlich für die Darts: "Als ich 16 wurde, habe ich die Schule verlassen und alles was ich wollte, war Dart spielen", verriet Rock.

Rock arbeitete etwas mehr als ein Jahr in einer Hühnerfabrik

Zunächst kam seine Karriere aber noch nicht wirklich in Schwung, sodass "Rocky" sich ein zweites Standbein suchen musste. Aus diesem Grund arbeitete er ab Anfang des Sommers 2021 in einer Hühnerfabrik. Seine Aufgabe war es, den Küken beim Schlüpfen zu helfen, um größer zu werden. Er habe den "einfachen" und nicht den "schlimmen" Teil gemacht, versicherte er. Lange sollte er diese Tätigkeit aber nicht ausführen, da er in seiner Premieren-Saison im Profibereich kaum Lehrgeld zahlte und stattdessen sehr erfahren spielte (gab den Job im September auf). Dies spiegelte sich auch in einem Turniersieg wider: Rock gewann mit der Players Championship 28 gleich in seinem ersten Jahr einen Titel auf der Pro Tour.

Dazu überzeugte er mit fünf Siegen auf der Development Tour (Nachwuchs-Tour) und dem Gewinn der World Youth Championship im Nachwuchsbereich. Im Finale der Jugendweltmeisterschaft stellte er auch gleich einen neuen Rekord auf. Beim 6:1 gegen Nathan Girvan spielte der Nordire einen Average von 104,13 - neue Bestmarke in einem World-Youth-Championship-Endspiel.

Neun-Darter gegen Michael van Gerwen

Doch nicht nur mit diesen Erfolgen sorgte er für Furore. Anfang August bekam sein Landsmann Brendan Dolan die Stärke des Youngster zu spüren. In der 2. Runde der Players Championship 22 warf Rock beim 6:1 einen Average von 121,88 und verpasste um weniger als zwei Punkte den höchsten jemals aufgezeichneten Durchschnitt in einem live übertragenen Dartspiel von Peter Wright (123,5 bei den Players Championship 29 im Jahr 2019).

Zudem zeigte er gegen die ganz großen Namen kaum Nerven - wie Michael van Gerwen am eigenen Leib erfahren musste. Beim Grand Slam of Darts sah Mighty Mike zu, wie Rock die 501 Punkte mit neun Darts checkte. Damit gelang ihm gleich in seinem Debütjahr sein erster Neun-Darter im Fernsehen. Diese Leistung beeindruckte auch Phil Taylor: "Du wirfst im Fernsehen keinen Neun-Darter gegen Michael van Gerwen, wenn du kein seriöser Spieler bist", so der Rekordweltmeister, der dem Newcomer zutraut, ein "Zeichen im Ally Pally zu setzen" in einem Interview mit "BelfastLive".

Neun-Darter gegen Michael van Gerwen: Josh Rock checkte gegen den niederländischen Superstar erstmals im TV 501 Punkte mit neun Pfeilen. IMAGO/Shutterstock

Eine mögliche Erklärung für den rasanten Aufstieg lieferte der Engländer gleich mit. Rock habe neben seinen Fähigkeiten auch die richtige Einstellung. Diese beinhaltet seine Kaltschnäuzigkeit in Drucksituationen, die er unter anderem beim Treffen der Doppel-12 beim Neun-Darter gegen MvG unter Beweis stellte. Wie gelassen Rock in jenen Situationen ist, unterstrich er mit einer anschließenden Aussage. Auf die Frage, was ihm durch den Kopf ging, als er die Doppel-12 treffen musste, antwortete Rock: "Nichts - einfach versuchen sie zu treffen."

Youngster bremst ein wenig die Euphorie

Seine Abgeklärtheit trotz des jungen Alters ist derzeit wohl der große Unterschied zu anderen Talenten. "Jeder sagt, dass ich einen alten Kopf auf jungen Schultern habe", erklärte "Rocky". Dieses "erfahrene" Mindset hilft ihm auch bei der Zielsetzung. Trotz seines steilen Aufstiegs ist ihm bewusst, dass es zur Weltspitze "kein Sprint, sondern ein Marathon ist".

Dennoch ist das Selbstvertrauen nach diesem Jahr und den souveränen WM-Erfolgen über José Justicia und Callan Rydz vor seinem dritten Spiel im "Ally Pally" - Rock fordert am Dienstag (Mittag-Session) den 10. der Oder of Merit, Nathan Aspinall - groß. Sein Weg bei der WM soll kurz nach Weihnachten noch lange nicht beendet sein: "Es hat keinen Sinn, Darts oder irgendeinen anderen Sport zu betreiben, wenn man nicht glaubt, dass man der Beste sein kann. Ich will die Nummer eins der Welt sein und ich will Weltmeister werden, und ich werde alles tun, um das zu erreichen" - der Gewinn der Sid-Waddell-Trophäe wäre jedenfalls der krönende Abschluss eines kometenhaften Aufstiegs.