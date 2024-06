Alter Bekannter: Rapid holt Lechner als Athletiktrainer

Der SK Rapid hat einen alten Bekannten nach Wien-Hütteldorf zurückgeholt. David Lechner wird ab der kommenden Saison als Athletiktrainer fungieren.

David Lechner kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 28-Jährige, der 2017 bis 2021 als Reha-Trainer für die erste Mannschaft des SK Rapid tätig war, wird ab der kommenden Saison als Athletiktrainer der Grün-Weißen fungieren. Zuletzt arbeitete er in Deutschland für Hansa Rostock und den SV Sandhausen.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer bezeichnete Lechner als Wunschkandidaten des Vereins und Trainer Robert Klauß. "Er hat trotz seines noch jungen Alters schon sehr viele Erfahrungen als Athletik- und Rehatrainer sammeln können. Er verkörpert diese Rolle nicht nur, sondern er lebt sie auch vor. Sein Trainingsansatz sowie seine Herangehensweise decken sich zu 100 Prozent mit unseren Erwartungen und Vorstellungen", meinte der 44-Jährige.

Lechner schloss 2020 sein einjähriges Masterstudium an der University of Liverpool in "Strength and Conditioning" mit Auszeichung ab und war dabei im Rahmen eines Praktikums beim englischen Premier-League-Klub FC Everton tätig. Bei Rapid erhielt der Burgenländer nun einen unbefristeten Vertrag.