Alte Erfolgsserien sollen auf neuem Rasen halten

Union Berlin will gegen Köln zeigen, dass die 0:3-Niederlage in München eher ein Ausrutscher war. Der FC könnte mit Standards überrascht werden.

Am Donnerstag wurde der neue Rasen im Stadion An der Alten Försterei verlegt. Am Freitag konnte die Mannschaft des 1. FC Union Berlin zumindest für ein paar Minuten das frische Grün testen, das aus den Niederlanden stammt.

Der alte und in dieser Woche wieder entfernte Untergrund wuchs in den sechs Wochen seines kargen Daseins mangels Sonnenlicht sowie zu viel Niederschlag und Spielen nicht richtig an. Nun sollen am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen den 1. FC Köln auf neuem Rasen die alten Erfolgsserien fortgesetzt werden.

"Es wäre schön, wenn es so einfach wäre"

Daheim musste Union in der Bundesliga seit 16 Begegnungen keine Niederlage mehr hinnehmen. Und die Kölner waren im Oberhaus immer ein dankbarer Gegner. In sieben Vergleichen gab es sechs Union-Siege und ein Remis. In der Festung Alte Försterei verlor Köln immer. Union geht als Tabellendritter ohnehin als Favorit ins Rennen.

Gibt es den nächsten Heimsieg für die Berliner, würde die 0:3-Niederlage beim FC Bayern München kaum noch ins Gewicht fallen. "Es wäre schön, wenn es so einfach wäre", sagte Trainer Urs Fischer. Der Union-Coach weiß auch, dass gerade der Kölner Trainer und Ex-Unioner Steffen Baumgart alles daransetzen wird, den ersten Dreier der Rheinländer gegen Union herauszuholen.

Standards sollen Baumgart überraschen

Zumindest mit dem SC Paderborn gelang Baumgart, dessen Hauptwohnsitz sich nach wie vor ganz in der Nähe der Alten Försterei befindet, dieses Kunststück schon zwei Mal. In der gemeinsamen Zweitligasaison 2018/19 siegte er mit 3:1 in Köpenick. 2020/21 gewann er als Zweitligist in der 2. Runde des DFB-Pokals beim Erstligisten Union mit 3:2 in seinem früheren Wohnzimmer.

Fischer und Baumgart kennen und schätzen sich. Es dürfte schwerfallen, sich jeweils zu überraschen. Oder geht das doch irgendwie? "Man versucht, sich das eine oder andere einfallen zu lassen. Gerade, wenn es um Standards geht", sagte Fischer.

Rasen unter sofortiger Maximalbelastung

Für den neuen Rasen dürfte die Premiere übrigens kein Zuckerschlecken werden. Einfach nur hinlegen und abwarten, ist nicht. Beide Mannschaften stellen die laufstärksten Vertretungen der Liga. Sowohl Union als auch Köln bringen es pro Spiel im Durchschnitt auf über 118 Kilometer Laufleistung. Zumindest hier hat Köln (118,7 Kilometer) gegenüber Union (118,3) knapp die Nase vorn.