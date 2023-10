Alte Ausführung eingestellt: Neues PlayStation-5-Modell kurz vor Verkaufsstart

Im Herbst 2020 erschien die PlayStation 5. Fast genau drei Jahre später stellte Sony eine neue Variante der Konsole vor, die nun auf den Markt kommt und den Vorgänger verdrängt.

Es ist beim Wocheneinkauf ob des Anblicks zahlreicher Plätzchen, Spekulatius und Lebkuchen kaum zu übersehen: Die Weihnachtszeit steht vor der Tür - und mit ihr das Weihnachtsgeschäft. Dieses nutzt Sony in diesem Jahr aus, um ein neues, abgespecktes Modell der PlayStation 5 auf den Markt zu bringen.

Abgespeckt ist dabei durchaus wörtlich zu nehmen, denn der "neue Look" für den Jahreswechsel, wie Sony ihn nennt, äußert sich besonders in Größe und Gewicht der PlayStation. Gegenüber der ursprünglichen Variante falle das Volumen über 30 Prozent kleiner aus. Je nach Version - ob mit oder ohne Laufwerk - spare man zudem 18 beziehungsweise 24 Prozent an Gewicht. In genauen Zahlen bedeutet das: Die neue Konsole wiegt mit Laufwerk etwa 3,2 Kilogramm. Ohne Laufwerk sind es circa 2,6 Kilogramm. Ein Formfaktor, der "mehr Auswahl und Flexibilität" biete.

Gleiche Leistung in kleinerem Gehäuse

Zu Lasten der Technik soll der Gewichtsverlust aber nicht gehen. "Die gleichen Technologiefunktionen, die die PS5 zum besten Spielerlebnis machen, sind in einem kleineren Formfaktor verpackt", hieß es in der ursprünglichen Ankündigung vom 10. Oktober. Auf Leistung muss man also nicht verzichten, wenn man sich die kleinere Version der PlayStation 5 zulegen möchte.

Neu ist hingegen eine gewisse Modularität der Hardware. Denn die Digital Edition, die ohne Laufwerk daher kommt, kann nachträglich mit einem solchen ausgerüstet werden. Dazu muss einfach nur die untere Hälfte der pro Seite nun zweiteiligen Außenhülle entfernt werden. Anschließend wird das Laufwerk angebracht und dann mit einem mitgelieferten Cover verhüllt, das darüber passt. 119,99 Euro kommt euch das Upgrade in diesem Fall zu stehen.

Damit ist auch klar: Wenn ihr es für wahrscheinlich haltet, ein Laufwerk zu benötigen, solltet ihr unbedingt zur Version greifen, die bereits über eins verfügt. Denn die Verkaufspreise der beiden Varianten soll genau 100 Euro trennen. 449,99 Euro soll die Digital Edition in Europa kosten, 549,99 die PlayStation mit Laufwerk.

Aktuelles Modell hat keine Zukunft

Ebenso steht fest, dass die neue PS5 das Modell der Zukunft ist. Denn sobald der Bestand der aktuellen PlayStation-Modelle ausverkauft sei, "wir die neue PS5 das einzig verfügbare Modell sein".

Wann genau der Verkaufsstart der schlankeren Sony-Hardware bevorsteht, ist derweil noch offen. Lange dürfte es aber nicht mehr dauern. Denn in den USA soll das Modell bereits "ab November" bei "ausgewählten Einzelhändlern" und natürlich direkt bei Sony erhältlich sein. Die weltweite Einführung würde "in den folgenden Monaten" fortgesetzt.