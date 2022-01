Altbekannte Probleme: Drei Faktoren für das BVB-Aus

Der Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung schien vorgezeichnet. Nach dem Aus der Bayern in der 2. Runde in Mönchengladbach ging Borussia Dortmund als Top-Favorit ins Achtelfinale - nur um beim Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli auszuscheiden. Eine Analyse der verschenkten Titelchance.

Erling Haaland stapfte wütend in die Kabine, Jude Bellingham ließ sich enttäuscht auf ein Stück Erde fallen, das mal Rasen war - das Aus von Borussia Dortmund beim FC St. Pauli war ebenso enttäuschend wie unnötig, hausgemacht wie programmatisch. Die Leichtigkeit, mit der die Schwarz-Gelben die mit Abstand realistischste Titelchance der Restsaison aus der Hand gaben, kam nach den beiden unterm Strich furiosen Ligasiegen überraschend, andererseits aber eben auch nicht, angesichts der Inkonstanz, mit der der BVB sein Potenzial abruft.

In Hamburg mangelte es den eigentlich deutlich favorisierten Gästen an vielen Stellen - neu war aber keins der Probleme gegen den physischen und aufopferungsvoll spielenden Zweitligisten. "In der Summe sind wir schwer enttäuscht", konstatierte Trainer Marco Rose nach dem Spiel. Die Summe bestand auch am Millerntor aus drei entscheidenden Faktoren:

Faktor eins: Defensive Anfälligkeit

Zweimal spielte der BVB in den vergangenen 13 Pflichtspielen zu Null, gegen Bundesliga-Schlusslicht Greuther Fürth und im sportlich bedeutungslosen letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Besiktas. In den anderen elf Partien mussten Gregor Kobel und in Berlin Ersatz Marwin Hitz immerhin 22 Mal hinter sich greifen, zu oft für eine Spitzenmannschaft.

Muster dafür gibt es natürlich angesichts der Datenmenge der laufenden Saison. Restverteidigung, individuelle Fehler und Standardsituationen waren immer wieder ein Thema, beim Zweitligisten fehlten Balance und Abstimmung, die offensichtlich Mitschuldigen Manuel Akanji und Axel Witsel standen da nur am Ende einer Fehlerkette, die meist schon im eigenen Ballbesitz startet.

Bei vielen Spielern stimmt die Balance zwischen offensiven Bemühungen und Absicherung nicht, offenkundig wird das immer wieder bei Raphael Guerreiro. Der portugiesische Linksverteidiger hat seine Stärken bekanntermaßen im Vorwärtsgang, zieht da immer wieder in die Mitte und will mitkombinieren. Defensiv aber klaffen beim BVB auch deswegen immer wieder Lücken auf der linken oder halblinken Seite, beide Hamburger Tore wurden so eingeleitet. Natürlich ist Guerreiro dafür nicht der Hauptschuldige, steht aber exemplarisch.

Faktor zwei: Zu wenig Durchschlagskraft

Gleichzeitig war der Drang für die Wege ins Zentrum am Dienstag auch ein offensives Problem. Dortmund suchte zu oft den Weg durch die Mitte, die Breite im Spiel fehlte dem BVB über fast die gesamte Spielzeit, die Flügel kamen zu selten durch und waren dann mit ihren Hereingaben zu ineffektiv. Auch mit Donyell Malen und dem dadurch verstärkten Bemühen um ein Flügelspiel wurde das nicht besser, weil sich der Niederländer trotz seines Tempos zu selten im Eins-gegen-eins durchsetzen konnte und seine Stärken deswegen verpufften.

Fassungslos: Auch Erling Haaland und Mats Hummels konnten das Dortmunder Aus nicht verhindern. Getty Images

Insgesamt fehlte dem Dortmunder Spiel auf dem zugegebenermaßen schlecht zu bespielenden Platz das Tempo, um die Abwehrreihe von St. Pauli konsequent auseinander zu ziehen. Hinter die letzte Reihe kam der BVB nur in der kurzen Druckphase Mitte der ersten Halbzeit, als beispielsweise Mats Hummels mit einem starken langen Ball Thorgan Hazard fand, der diese Chance aber nicht nutzen konnte.

Das mangelnde Tempo personifizierte Axel Witsel, der auf der Sechs zwar eine wieder einmal beeindruckende Passquote von 95 Prozent angekommenen Bällen vorweisen konnte, aber damit viel zu selten für einen Fortschritt im Spielaufbau sorgte: Entweder stand der Belgier dafür zu tief, oft noch hinter der ersten Pressinglinie der Gastgeber, oder die Pässe wurden quer gespielt statt schnell vertikal, wie es das Dortmunder Spiel mit Mahmoud Dahoud auf der Sechs eher auszeichnet.

Faktor drei: Fehlendes Aufbäumen

Dass die ligentieferen Gäste, noch dazu als kampfstarkes Team bekannt, ihr Heil vor allem in direkten Duellen, körperlicher Gegenwehr und Kampfkraft suchen würden, war allen vorher bekannt. Die Reaktion darauf nicht nur, aber besonders in den ersten 15 Minuten war ernüchternd. Dortmund lieferte in der Anfangsphase keine wirkliche Gegenwehr, einen "Nicht-Fight" nannte es Rose anschließend.

Auch danach mangelte es an Aufbäumen, vielmehr haderten einige Spieler mit sich selbst, dem Gegner, den Bedingungen. Nach dem Anschlusstreffer durch Erling Haalands verwandelten Elfmeter hatte Dortmund eigentlich wieder alle Trümpfe in der Hand und den 3:2-Sieg in Frankfurt nach 0:2-Rückstand erst recht präsent haben müssen. Doch in den verbleibenden 35 Minuten kam wenig, fast nichts.

Und so musste sich Rose auch wieder die Frage nach dem Umgang mit Widrigkeiten gefallen lassen. "Ich möchte, dass wir die Abstände, in denen wir dieses Klischee bedienen und die Diskussionen immer wieder aufflammen, größer werden lassen", befand der Coach und wusste selbst, dass der Spielverlauf und die jüngere Vergangenheit mit der Aufholjagd in Frankfurt eine Steilvorlage dafür gegeben hatten: "Die Chance war heute relativ groß, den nächsten Schritt zu gehen und eine Serie zu starten. Da sind wir zu inkonstant, das müssen wir uns auch anhören und gefallen lassen."