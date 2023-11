Altach/Vorderland gibt erstmals Punkte in der Bundesliga ab

Nach sieben Siegen in den ersten sieben Ligaspielen hat die SPG SCR Altach/FFC Vorderland erstmals Punkte liegen gelassen. Beim Duell gegen die Wiener Austria kamen die Vorarlbergerinnen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und stehen in der Tabelle hinter dem SKN St. Pölten auf Platz zwei.

Die SPG SCR Altach/FFC Vorderland hat in der 9. Runde der Frauen-Bundesliga ihre Makellosigkeit verloren. Die Vorarlbergerinnen kamen am Sonntag daheim gegen die Wiener Austria nicht über ein 1:1 hinaus. Rieke Tietz hatte die Gastgeberinnen zwar erwartungsgemäß in Führung gebracht (36.), doch Verena Volkmer (53.) sicherte den Wienerinnen nicht unverdient einen Punkt. Für Altach/Vorderland war es saisonübergreifend nach 14 Siegen der erste Punkteverlust.

In der Tabelle hält das Team aus dem Ländle nach der letzten offiziellen Herbstrunde bei sieben Siegen und einem Remis bzw. 22 Punkten auf Platz zwei, zwei Zähler hinter Meister St. Pölten. Am 26. November gastiert Altach/Vorderland noch bei den Tabellenführerinnen aus Niederösterreich im Nachtragsspiel.