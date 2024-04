Altach verstärkt sich mit brasilianischem Angreifer Lincoln

Nach Diego Madritsch vermeldet der SCR Altach mit dem brasilianischen Angreifer Lincoln Corrêa dos Santos bereits seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison. Der ehemalige U-20-Nationalspieler Brasiliens unterschreibt im "Ländle" bis Sommer 2026 plus Option.

Der SCR Altach treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und vermeldet mit dem brasilianischen Stürmer Lincoln Corrêa dos Santos seinen zweiten Sommerneuzugang. Der 23-jährige Angereifer stand zuletzt in Japan bei Vissel Kobe unter Vertrag und unterzeichnet nun ein bis Sommer 2026 gültiges Arbeitspapier beim aktuellen Tabellenneunten der Bundesliga. Die Vorarlberger haben sich zudem eine Option auf eine weitere Spielzeit gesichert.

"Mit Lincoln verpflichten wir einen technisch außerordentlich guten Fußballer. Er bringt sehr vieles mit, was im Angriff gefragt ist. Sein Tempo, seine Stärke im Eins-gegen-Eins und sein Abschluss werden uns kommende Saison viel Freude bereiten. Ich freue mich wirklich darauf, ihn bald im SCRA-Dress zu sehen", jubelt Sportdirektor Roland Kirchler über die Verpflichtung des ehemaligen U-20-Nationalspieler Brasiliens.

An der Seite von Vini Jr gespielt

Lincoln wurde in seiner Heimat bei Meister Flamengo Rio de Janeiro ausgebildet und debütierte bereits im zarten Alter von 16 Jahren in der brasilianischen Serie A. Darüber hinaus erzielte er in über 30 Einsätzen für diverse Nachwuchsnationalteams Brasiliens insgesamt 13 Tore und bestritt dabei auch Partien mit den heutigen Real-Madrid-Stars Vinicius Jr sowie Rodrygo. 2021 folgte der Sprung nach Japan zu Vissel Kobe, wo er bis Anfang März unter Vertrag stand und in 41 Pflichtspielen - unter anderem an der Seite von Ex-Barcelona Profi Andres Iniesta - acht Treffer markieren konnte.

Nun will sich Lincoln in Österreich einen Namen machen und blickt seiner kommenden Aufgabe mit viel Ehrgeizig entgegen: "Ich bin bereit, mit dem SCR Altach loszulegen. Nach einem persönlich schwierigen letzten Jahr freue ich mich enorm, auf den Platz zurückzukehren und ich bin überaus dankbar, dass der SCRA mir diese Chance ermöglicht. In den letzten Tagen konnte ich mir bereits ein gutes Bild vom Verein und den Mitarbeitern machen. Ich kann es kaum erwarten, die Fans in der Cashpoint-Arena kennenzulernen."