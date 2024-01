Altach verstärkt sich in der Offensive mit 24-jährigem Malier

Der SCR Altach verkündet den ersten Neuzugang in der Wintertransferperiode. Ousmane Diawara wechselt ins Ländle und wird künftig die Offensive des österreichischen Bundesligisten verstärken.

Der SCR Altach stellt aktuell mit 13 geschossenen Toren die zweitschlechteste Offensive der Bundesliga. Das soll sich im Frühjahr auch durch den ersten Winterneuzugang ändern. Ousmane Diawara wird künftig für den SCR auf Torjagd gehen. Der 24-jährige Malier kommt vom schwedischen Zweitligisten Landskrona BoIS und unterschreibt bei Altach einen Vertrag bis Sommer 2027.

In der Vorsaison - in Schweden wird eine Ganzjahresmeisterschaft gespielt - gelangen Diawara in 31 Einsätzen elf Tore und zwei Vorlagen. Nun will er seine Torgefahr bei Altach unter Beweis stellen. "Ousmane erfüllt genau das Anforderungsprofil, nach dem wir gesucht haben. Wir gewinnen mit Diawara einen dynamischen Offensivspieler, welcher durch sein Tempo und seine Wucht vielseitig einsetzbar ist. Die Verpflichtung von Ousmane ist ein Gewinn für den SCR Altach, und ich bin zuversichtlich, dass er unser Team bereichern wird", freut sich Sportdirektor Roland Kirchler auf seinen Neuzugang.

Altach startet am 3. Februar mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den DSV Leoben (19.15 Uhr, LIVE! bei kicker) in die Frühjahrssaison. Diawara fühlt sich für die neue Aufgabe bereit. "Es ist an der Zeit, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen, ich freue mich sehr, dies beim SCR Altach in der österreichischen Bundesliga zu tun. Ich habe mich im Vorfeld intensiv mit dem Verein befasst, das professionelle Umfeld und die tolle Atmosphäre im Stadion wecken in mir eine große Vorfreude, hier zu spielen. Ich bin hochmotiviert, meinen Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten", blickt der 1,87 Meter große Angreifer voraus.