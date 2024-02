Altach verpflichtet Offensivspieler Sofian Bahloul

Der SCR Altach verstärkt seinen Angriff mit dem französischen Offensivspieler Sofian Bahloul. Der 24-Jährige wechselt vom Schweizer Zweitligisten FC Wil 1900 zu den Vorarlbergern.

Mit Sofian Bahloul präsentiert der SCR Altach einen weiteren Winter-Neuzugang. Der 24-jährige Franzose wechselt vom Schweizer Zweitligisten FC Wil 1900 zum Klub aus dem "Ländle", wo er einen Vertrag bis Sommer 2026 unterzeichnet. Der variable Offensivspieler kann sowohl am Flügel als auch zentral hinter den Spitzen agieren und soll im Angriff der Vorarlberger für mehr Flexibilität sorgen. Über die Ablösemodalitäten wurde zwischen den beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart.

"Sofian fällt in die Kategorie Kreativspieler. Mit seiner variablen Spielweise werden wir als Mannschaft unberechenbarer. In der Schweizer Challenge League hat er konstant auf hohem Niveau performt. Wir sind davon überzeugt, dass er auch unserem Team in naher Zukunft einen weiteren Qualitätsschub geben wird", erklärt Altach-Sportdirektor Roland Kirchler den Transfer.

Der gebürtige Profi aus Nantes erzielte in 180 Spielen der Schweizer Challenge League 47 Tore und bereitete zudem 28 weitere Treffer vor. Nun will er in Altach auch in der Bundesliga für Furore sorgen: "Ich bin sehr glücklich darüber, dass der Transfer zum SCR Altach geklappt hat. Es ist eine spannende, neue Aufgabe für mich in der Bundesliga tätig zu sein. Ich blicke mit Vorfreude darauf, mit der Mannschaft zu arbeiten und all die Menschen kennenzulernen, die mit dem Verein verbunden sind."