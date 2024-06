Altach verpflichtet Liechtensteiner Teamspieler Oberwaditzer

Beim SCR Altach vermeldet man die Verpflichtung von Felix Oberwaditzer. Der Teamspieler Liechtensteins wechselte aus der AKA Vorarlberg zur Mannschaft von Joachim Standfest, wo er einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet.

Felix Oberwaditzer heuert in Altach an. SCR Altach

Der SCR Altach hat sich die Dienste des Liechtensteiner Teamspielers Felix Oberwaditzer gesichert. Der Verteidiger, der im Juni seine ersten zwei Länderspiele absolvierte, wechselt von der AKA Vorarlberg zum Tabellenzehnten der vergangenen Saison. Im Rheindorf unterschreibt der 18-jährige Abwehrspieler einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2027.

"Wir freuen uns, Felix Oberwaditzer beim SCR Altach willkommen zu heißen. Felix hat bereits in den ersten Trainingseinheiten gezeigt, dass er die nötigen Fähigkeiten mitbringt, um sich bei uns weiterentwickeln zu können. Seine Verpflichtung ist darüber hinaus ein weiterer Beleg für die gute Ausbildung, welche Nachwuchstalente in Vorarlberg genießen", sagt Sportdirektor Roland Kirchler.

Oberwaditzer durchlief in der AKA Vorarlberg alle Mannschaften und absolvierte in der vergangenen Saison 21 Spiele für die U 18, in denen er vier Tore erzielen konnte. Im Juni wurde er erstmals für das A-Nationalteam von Liechtenstein nominiert und absolvierte nach einem Kurzeinsatz gegen Albanien im Folgespiel gegen EM-Teilnehmer Rumänien eine Partie über die volle Spieldistanz.

Nun will das Abwehrtalent in Altach weitere Profiluft schnuppern und sich in der Kampfmannschaft behaupten: "Ich freue mich, beim SCR Altach meine ersten Schritte im Erwachsenenbereich machen zu dürfen. Meine ersten Eindrücke von der Mannschaft und dem Umfeld sind rundum positiv. Ich denke, dass das Umfeld meine Entwicklung weiter fördern kann."