Altach und die Suche nach der fehlenden Durchschlagskraft

Mit der Leistung zum Frühjahrsauftakt gegen Blau-Weiß Linz war Cheftrainer Joachim Standfest zufrieden. Mit der Chancenverwertung weniger. Ein Problem, welches die Vorarlberger schon die gesamte Saison beschäftigt und welches man nur allzu gerne bald von der Agenda streichen möchte.

Am Ende reichten dem SCR Altach auch 22 Torschüsse nicht, um beim Duell gegen Blau-Weiß Linz zum Frühjahrsstart der Bundesliga mehr als ein Unentschieden herauszuholen. Obwohl die Vorarlberger offensiv zu ihren Chancen kamen, sechs Versuche auch direkt auf den Kasten des Gegners brachten, konnte man aus seinen Möglichkeiten keinen Profit schlagen und verpasste es, im Abstiegskamp einen Befreiungsschlag zu landen. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber haben das ein oder andere Mal zu wenig die Boxbesetzung abgedeckt. Das ist aber keine Schuld der Stürmer, sondern da muss sich die ganze Mannschaft offensiv einfach mehr entwickeln", sagt Cheftrainer Joachim Standfest auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Wiener Austria.

Mit Sofian Bahloul holte man sich dazu Verstärkung für die Offensivabteilung, der gegen Linz nach seiner Einwechslung in der 57. Spielminute schon erste gute Ansätze zeigte und beim Auswärtsspiel in Wien mit einem Startplatz rechnen darf. "Sofian hat in dieser Woche so trainiert, dass er auch starten kann", sagt Standfest, der auch hofft, dass Torjäger Gustavo Santos nach seiner Verletzung bald wieder zur Startelf gehören wird: "Es wird immer besser von Tag zu Tag, aber er trainiert erst seit 14 Tagen. Man sieht, dass er besser reinkommt und auch sein Vertrauen in sich wiederfindet." Mit drei Toren und zwei Assists ist der 27-jährige Angreifer aus Brasilien der aktuelle Topscorer der Altacher und würde bei kompletter Fitness definitiv für mehr Durchschlagskraft bei den Vorarlbergern sorgen.

Das Problem der fehlenden Tore - Altach stellt mit 14 Treffern die zweitschwächste Offensive der gesamten Liga - nagt am Cheftrainer, der aber reichlich Bemühen bei seinen Profis erkennt: "Ich kann der Mannschaft generell wenig vorwerfen, weil sie viel von dem umgesetzt hat, was wir uns vorgestellt haben. Wir belohnen uns einfach nicht. Das zieht sich schon über die gesamte Saison und das wollen wir im Frühjahr einfach ändern."

Mit Nadelstichen zum Erfolg

Daran hat man nach dem Cup-Aus gegen Leoben und dem Remis gegen Linz auch in der vergangenen Trainingswoche intensiv gearbeitet, wie Abwehrspieler Sandro Ingolitsch erklärt: "Wir haben einige Abläufe trainiert und müssen einfach schauen, dass wir in der Box eine gute Besetzung haben. Da habe ich ein gutes Gefühl für das Spiel in Wien." Gegen die Violetten aus der Bundeshauptstadt geht Ingolitsch von viel Arbeit für sich und seine Defensivkollegen aus: "Wir müssen gegen die Wucht in ihrer Offensive dagegenhalten, da bringen sie sehr viel Qualität mit. Wir müssen einfach schauen, dass wir kompakt stehen und einfach immer wieder unsere Nadelstiche setzen."

Und mit diesen will man nach dem überraschenden 2:1-Sieg im Hinspiel auch im Rückspiel wieder drei Punkte einheimsen. "Wir wissen, dass es dort sehr schwer zu bestehen ist, aber auf der anderen Seite wissen wir auch, was unsere Qualitäten sind. Wir trauen uns natürlich etwas zu", stellt Ingolitsch klar. "Respekt ist immer da, wie vor jedem Gegner in der Bundesliga, aber wir trauen uns definitiv zu, dass wir etwas mitnehmen können." Am Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) hat man die Möglichkeit, direkt den Beweis dieser These zu erbringen.