Altach-Trainer Klose: "Die Mannschaft hat alles rausgehauen"

Neo-Coach Miroslav Klose muss auf seinen ersten Heimsieg mit Altach warten. Gegen den WAC lag man bis zur 88. Minute in Führung, musste am Ende aber den Ausgleich hinnehmen. Der 44-Jährige war aber trotzdem zufrieden.

"Die Mannschaft hat alles rausgehauen. Wir waren zu ungeduldig im Konter und wir haben die falschen Entscheidungen getroffen“, analysierte Altach-Coach Miroslav Klose die Partie gegen den WAC bei Sky, um gleich danach anzufügen: "Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden." Die Vorarlberger standen kurz davor, ihren ersten Heimsieg unter Klose zu feiern, kurz vor Schluss erzielte Tai Baribo aber noch den Ausgleich zum 2:2. "Wir brauchen sicher vier, fünf Spiele in der Bundesliga, bis wir die Gegner kennenlernen und wir auf unserem Niveau sind und die Fitness durch die Spiele bekommen haben“, so Klose.

Einer, der ihn besonders beeindruckte, war Atdhe Nuhiu. Der 33-Jährige erzielte gegen die Wolfsberger ein Tor und steuerte einen Assist bei. Nach den bisherigen drei Pflichtspielen hält Nuhiu dadurch bereits bei vier Toren und einem Assist. "Wenn die anderen auf sein Niveau nachziehen können, können wir zufrieden sein“, streute Klose seinem Stürmer Rosen. Auch der Angreifer war voll des Lobes über seinen neuen Trainer: "Es ist ein Privileg, wenn man mit so einer Persönlichkeit arbeiten darf. (…) Ich versuche alles aufzusaugen, was er mir mitgibt. Das kann ich auch mit 33 Jahren aufnehmen, ich will mich verbessern."

Ein Punkt, der Klose besonders wichtig ist, ist Disziplin. Schon als Aktiver war der Deutsche für seine Arbeitsmoral und Einstellung bekannt. Das will er jetzt auch auf seine Spieler übertragen. "Meine Mannschaft hat den Rahmen gesteckt bekommen, wo sie sich bewegen kann. Wer aus dem Rahmen austritt, weiß auch, was die Konsequenzen sind. Das ist ganz normal und richtig, sonst macht hier jeder was er möchte."

Beim WAC tat man sich schwer, das Ergebnis einzuordnen. Dem 1:1 am ersten Spieltag gegen Sturm Graz folgte jetzt das zweite Remis in der Liga. WAC-Trainer Robin Dutt zeigte sich nach dem Spiel unzufrieden mit der Spielweise seiner Mannschaft: "Wir hatten genügend Chancen. Die Balance zwischen Offensive und Defensive hat nicht gestimmt." Der 57-Jährige strich aber auch das Kämpferherz seines Teams hervor: "Beim Punktgewinn war eher die Mentalität der Vater des Erfolgs als unser strukturiertes Spiel."