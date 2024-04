Altach-Tormann Stojanovic zieht sich Mittelhandknochenbruch zu

Der SCR Altach muss im Abstiegskampf auf seinen Stammtorhüter verzichten. Dejan Stojanovic zog sich gegen die WSG Tirol einen Mittelhandknochenbruch zu und fällt mehrere Wochen aus.

Bittere Nachrichten für den SCR Altach: Stammtorhüter Dejan Stojanovic erlitt im Spiel gegen die WSG Tirol (0:0) einen Mittelhandknochenbruch und wird den Vorarlbergern "mehrere Wochen" fehlen. Das teilte der Verein am Montag mit. In den kommenden Partien wird somit voraussichtlich Ersatztormann Tobias Schützenauer zum Einsatz kommen.

Schützenauer stand bereits gegen die WSG zwischen den Pfosten, nachdem Stojanovic nach rund 15 Minuten mit Mitspieler Paul Koller zusammenstieß und sich dabei verletzte. Die etatmäßige Nummer eins spielte zwar noch einige Minuten weiter, musste den Platz letztlich aber verlassen. Stojanovic wird am Montag oder Dienstag operiert, das Einfügen einer Platte soll für einen schnelleren Heilungsprozess als bei einer konservativen Behandlung sorgen.

Ob Stojanovic noch in dieser Saison auf den Platz zurückkehren kann, ist aktuell unklar. Altach liegt in der Qualifikationsgruppe derzeit auf Platz drei und hat sieben Runden vor Meisterschaftsende fünf Zähler Vorsprung auf Schlusslicht Austria Lustenau. Am kommenden Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft die Elf von Joachim Standfest im Vorarlberg-Derby auswärts auf ihren Erzrivalen.