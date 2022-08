Altach scheitert im ÖFB-Cup klar an der Admira

Der SCR Altach ist in der zweiten Runde des ÖFB-Cups ausgeschieden. Die Mannschaft von Miroslav Klose unterlag Bundesliga-Absteiger Admira klar mit 0:3.

Für den SCR Altach ist der österreichische Cup einmal mehr frühzeitig zu Ende. Der Bundesligist aus Vorarlberg kassierte am Dienstag in der 2. Runde auswärts gegen Zweitligist FC Admira eine klare 0:3-Niederlage. Die Niederösterreicher revanchierten sich an den Altachern, die erst in der letzten Runde der vergangenen Oberhaus-Saison die "Rote Laterne" an die Südstädter abgegeben hatten. 2021/22 war Altach bereits in der 1. Runde an Drittligist SC Kalsdorf gescheitert.

Die Entscheidung in der motion_invest Arena in Maria Enzersdorf fiel bereits in der ersten Halbzeit. Zuerst sorgte Martin Rasner (17.) für einen Start nach Maß, dann machte Mamina Badji (22.) den Doppelschlag perfekt. Noch vor dem Seitenwechsel war nach einem Treffer von Filip Ristanic (41.) quasi schon alles klar. Die von Miroslav Klose gecoachten Gäste konnten auch nach Wiederbeginn nicht wirklich zulegen und kassierten bereits die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Nach einem 0:4 bei Sturm Graz, 1:2 im Derby gegen Lustenau und 1:4 beim LASK gab es für das Bundesliga-Schlusslicht neuerlich einen Dämpfer.

Ganz anders ist die Situation bei den Südstädtern, die ihre ungeschlagene Serie auf mittlerweile sechs Partien ausbauen. Dabei schauten gleich vier Siege für den Tabellendritten der 2. Liga heraus.