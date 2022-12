Altach nimmt Mittelfeldspieler Bähre unter Vertrag

Beim SCR Altach gibt man die Verpflichtung von Mike-Steven Bähre bekannt. Der 27-jährige Mittelfeldspieler war bereits in den vergangenen Wochen als Trainingsgast mit dabei und konnte die Verantwortlichen von seinen Qualitäten überzeugen. Der ehemalige Nachwuchsprofi von Hannover 96 war seit Sommer ohne Klub und wechselt ablösefrei nach Österreich.

Mike-Steven Bähre heuert in Altach an. SCR Altach

Der SCR Altach macht den ersten Winterneuzugang perfekt und gibt die Verpflichtung von Mike-Steven Bähre bekannt. Der 27-jährige Mittelfeldspieler konnte sich bereits in den vergangenen Wochen im Trainingsbetrieb sowie in den Testspielen der Vorarlberger beweisen und schaffte es, die Verantwortlichen rund um Cheftrainer Miroslav Klose von seinem Können zu überzeugen. Der ehemalige Nachwuchsprofi von Hannover 96 gehört damit ab dem Trainingsstart im neuen Jahr zum fixen Aufgebot des Bundesliga-Zehnten. Über die genaue Vertragslaufzeit machten die Altacher keine Angaben.

Zweite Auslandsstation nach Barnsley

"Die Rahmenbedingungen mit dem Trainingscampus und dem Stadion sind absolut top und ich bin voller Motivation, meinen Teil bei der Entwicklung des Vereines beizutragen. Ich bin sehr dankbar für diese Chance und will in Altach zurück zu alter Stärke finden", sagt Bähre nach seinem fixen Transfer ins "Ländle". Der 27-Jährige stand bis Sommer bei Drittligist SV Meppen unter Vertrag und befand sich seitdem auf Vereinssuche, weshalb er ablösefrei nach Österreich wechselt.

"Mit seiner Spielart bringt Mike eine neue Komponente in unser Spiel. Dazu ist er ein Charakter, der auf dem Platz Verantwortung übernimmt. Wir freuen uns auf eine intensive Vorbereitung mit ihm auf die Rückrunde", ist auch Sportdirektor Georg Festetics von den Qualitäten des offensiven Mittelfeldspielers überzeugt. Neben seinen bisherigen Stationen in Deutschland bei Hannover 96, dem SV Meppen sowie dem Hallescher FC kam Bähre auch in 69 Pflichtspielen für den englischen Klub FC Barnsley zum Einsatz. Dabei kam er bereits mit einem österreichischen Trainer in Kontakt, als er 17 Partien unter Ex-WAC-Coach Gerhard Struber absolvierte.