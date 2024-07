Altach-Mittelfeldspieler Kaiba wechselt nach Bregenz

Djawal Kaiba wechselt als Kooperationsspieler für ein Jahr von Altach zu Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz.

Kaiba war in der abgelaufenen Saison auch viermal in der Bundesliga im Einsatz. SCR Altach

Djawal Kaiba wird kommende Saison für Schwarz-Weiß Bregenz in der 2. Liga auflaufen, das gab der SCR Altach am Mittwoch bekannt. Der 21-Jährige Kameruner wechselt als Kooperationsspieler für ein Jahr zum Zweitligisten.

"Kaiba hat in der vergangenen Saison eine gute Entwicklung genommen, sich an den europäischen Fußball adaptiert und sich so seine ersten Bundesligaeinsätze verdient. Für ihn ist es jetzt enorm wichtig, viel Spielzeit zu sammeln und so seine Entwicklung voranzutreiben. Wir wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit in Bregenz", so Altach-Sportdirektoe Roland Kirchler.

Kaiba war in der abgelaufenen Saison hauptsächlich für die Juniors im Einsatz, durfte aber auch schon in vier Bundesligaspielen aufs Feld. Jetzt freut sich der Mittelfeldspieler auf eine neue Herausforderung: "Nach meinem ersten Jahr in Österreich möchte ich die Saison in Bregenz nutzen, um mich persönlich und sportlich weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf die Aufgabe in Bregenz und werde alles dafür tun, um anschließend gestärkt nach Altach zurückzukehren."