Altach mit deutlicher Marschroute: "Wollen die Teams vor uns einholen"

Dem SCR Altach gelang im Frühjahr zwar noch kein Sieg, die beiden Unentschieden gegen den LASK (0:0) und den Wolfsberger AC (1:1) zum Ende des Grunddurchgangs machen den Vorarlbergern aber Mut, diesen Umstand bald zu ändern. Direkt beim Heimspiel gegen die Austria will man für eine Überraschung sorgen und oben andocken.

Mit neun Punkten findet sich der SCR Altach nach der Ligateilung aktuell auf dem neunten Platz wieder. Zum Führenden der Qualifikationsgruppe Austria Wien beträgt der Abstand sieben Zähler, ans Tabellenende nur vier. Dennoch richten die Vorarlberger trotz eines bislang sieglosen Frühjahres den Blick mehr nach oben als nach unten. Denn die ersten beiden Position will man der Konkurrenz definitiv nicht kampflos überlassen. "Wir wollen erfolgreich sein und eines von den beiden Teams, die noch vor uns liegen, einholen. Mit etwas anderem beschäftigen wir uns momentan nicht", stellt Cheftrainer Joachim Standfest vor dem anstehenden Auftakt im unteren Play-off klar.

Dort bekommen es seine Profis direkt in einem Heimspiel mit dem aktuellen Ersten der Qualifikationsgruppe zu tun, den man mit einem Sieg im eigenen Stadion wieder näher an sich heranziehen könnte. Dass man dazu fähig ist, die Violetten vom Verteilerkreis zu bezwingen, konnte man bereits im Herbst mit einem knappen 2:1-Erfolg beweisen. Auch beim Rückspiel im Frühjahr hatte man mit einer 1:2-Niederlage nur hauchdünn das Nachsehen gegenüber den Wienern, die nach dem Verpassen der Meistergruppe einiges an Frust abzubauen haben. Nach den beiden Unentschieden gegen den LASK und den WAC vor der Liga-und Punkteteilung zeigten die Vorarlberger aber, dass die Entwicklungskurve in die richtige Richtung zeigt. "Die Leistungen vor allem in den letzten zwei Spielen haben gezeigt, zu was wir fähig sind. Wir können mit jeder Mannschaft mithalten", ist daher Standfest für den Auftakt im unteren Play-off positiv gestimmt.

Standfest verteidigt Zielsetzung

Dem stimmt auch Kapitän Lukas Jäger zu: "Wir haben in den fünf Spielen im Frühjahr gesehen, was fußballerisch möglich ist. Was fehlt, ist das passende Ergebnis, aber an den Leistungen müssen wir anknüpfen und weiter hart arbeiten, dass die richtigen Ergebnisse auch kommen." Dass die Altacher drei der letzten vier Heimspiele gegen die Austria gewonnen haben darf dabei einiges an Zuversicht verleihen. Auch wenn die Austria 27 Punkte in den vergangenen 13 Spielen sammelte und von allen Bundesligateams die erfolgreichste Mannschaft im Frühjahr bislang war, sieht Keeper Dejan Stojanovic seine Mannschaft keineswegs chancenlos: "Wir haben zweimal bewiesen, dass wir mit ihnen mithalten können. So haben wir im Heimspiel eine gute Chance auf drei Punkte."

Zum Zünglein an der Waage sollen dabei auch wieder die eigenen Anhänger werden. Mit einem Schnitt von über 5000 Zuschauern bei den Heimspielen im Grunddurchgang sorgte man für einen neuen Bestwert und will nun in den verbleibenden fünf Partien im eigenen Stadion daher etwas zurückgeben. "Wir werden in den verbleibenden fünf Heimspielen Gras fressen und hoffen, dass wir so unseren Fans die Punkte mitgeben können", betont Coach Standfest, der die Orientierung nach oben nicht als übermütig ansieht: "Große Ziele kann man nur erreichen, wenn man sie sich hoch genug setzt. Wir werden alles dafür tun, dass wir die letzten zehn Spiele so bestreiten, dass wir noch einen von den zwei einholen." Ein Sieg zum Start würde dieses Unterfangen direkt mit etwas Handfestem untermauern.