Altach löst Vertrag von Abdijanovic auf

Amir Abdijanovic verlässt den SCR Altach. Der Offensivspieler löst seinen Vertrag bei den Vorarlbergern auf und wird sich laut Klubangaben einem 2.-Liga-Klub anschließen.

Der SCR Altach und Amir Abdijanovic gehen getrennte Wege. Wie der Bundesligist am Dienstagnachmittag mitteilt, verlässt der Angreifer die Vorarlberger am letzten Tag des Transferfensters. Laut Klubangaben ist sich Abdijanovic mit einem Klub aus der 2. Liga einig geworden.

Der Offensivspieler war 2021 vom VfL Wolfsburg nach Altach gekommen, hatte aber in seiner Zeit im "Ländle" immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In Erinnerung bleiben wird sein Treffer gegen Austria Lustenau, der zum Klassenerhalt in der Saison 2022/23 beigetragen hat.