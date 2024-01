Altach löst Vertrag mit Csaba Bukta auf

Bundesligist SCR Altach gibt die einvernehmliche Vertragsauflösung mit Flügelspieler Csaba Bukta bekannt. Der Vertrag des 22-jährigen Profis aus Ungarn wäre ursprünglich noch bis Saisonende gültig gewesen. In der aktuellen Saison stand er wegen einer Knieverletzung kein einziges Mal für das Bundesligateam auf dem Platz.

Beim SCR Altach vermeldet man den Abgang von Flügelspieler Csaba Bukta. Wie die Vorarlberger in einer offiziellen Aussendung mitteilen, hat man sich einvernehmlich mit dem 22-jährigen Profi aus Ungarn auf die vorzeitige Auflösung seines ursprünglich noch bis Saisonende laufenden Vertrags geeinigt. In der aktuellen Saison stand Bukta aufgrund einer Knieverletzung in keinem Spiel für das Bundesligateam auf dem Platz.

"Da sich die sportliche Perspektive beim SCRA nicht mehr bot, kamen beide Parteien zum Schluss, dass die Vertragsauflösung die beste Option für Verein und Spieler ist", schreiben die Altacher über den den ehemaligen Nachwuchsspieler von Red Bull Salzburg, der seit Jänner 2021 für die Vorarlberger aktiv war und es auf 66 Pflichtspieleinsätze brachte. In der vergangenen Saison kam er noch auf 27 Partien in der Bundesliga, in der aktuellen Spielzeit absolvierte er lediglich drei Partien für das Zweitteam in der Regionalliga West, wo ihm zwei Treffer gelangen.

"Bukta kam als großes Talent nach Altach, in den drei Jahren hatte der Ungar aber immer wieder mit Rückschlägen in Form von Verletzungen zu kämpfen. So verpasste er ebenso die gesamte Herbstsaison aufgrund eines lädierten Knies. Wir wünschen Csaba alles Gute auf seinem weiteren Wege und vor allem eine verletzungsfreie Zukunft", so Altach zum Abschluss der Aussendung.