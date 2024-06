Altach holt Abwehrtalent Milojevic aus Leverkusen heim

Der 19-jährige Filip Milojevic wechselt nach zwei Jahren im Nachwuchs von Bayer Leverkusen zum SCR Altach und soll dort seine ersten Schritte im Profifußball machen.

Der SCR Altach präsentiert mit Filip Milojevic seinen bereits vierten Neuzugang in diesem Sommer. Der 19-jährige Innenverteidiger kommt von der U 19 des deutschen Doublesiegers Bayer Leverkusen und unterschreibt beim SCRA einen Vertrag bis 2027. "Wir freuen uns sehr, mit Filip Milojevic einen hochtalentierten jungen Vorarlberger für den SCR Altach zu gewinnen", sagte Sportdirektor Roland Kirchler. "Wir sind sicher, dass er nach seinen Erfahrungen in Deutschland bereit für den nächsten Schritt ist."

Milojevic stammt aus Feldkirch und war vor zwei Jahren aus der Akademie Vorarlberg in den Bayer-Nachwuchs gewechselt. In der vergangenen Saison fungierte er als Kapitän des U-19-Teams und kam in 27 Pflichtspielen für die A-Junioren zum Einsatz. Außerdem durfte er regelmäßig bei den Profis unter Trainer Xabi Alonso mittrainieren.

"Noch vor einigen Jahren war ich als Balljunge im Schnabelholz. Deshalb macht es mich sehr stolz und ich bin voller Vorfreude, das SCRA-Trikot zu tragen und meine ersten Erfahrungen in der Bundesliga zu sammeln", wurde der Neuzugang in einer Altacher Aussendung zitiert. "Altach bietet für junge Spieler wie mich ein super Umfeld und ich bin davon überzeugt, dass dieser Schritt der richtige für meine Entwicklung sein wird."