Altach-Goalgetterin Campbell wechselt nach Freiburg

Nach 26 Toren in 44 Pflichtspielen für die SPG SCR Altach/FFC Vorderland verlässt Eileen Campbell ihre österreichische Heimat und wechselt in die deutsche Bundesliga zum SC Freiburg. In der vergangenen Saison wurde die gebürtige Feldkircherin zu Österreichs Fußballerin des Jahres gewählt.

Die SPG SCR Altach/FFC Vorderland muss einen schmerzhaften Abgang hinnehmen. Wie der Tabellenzweite der Frauen-Bundesliga bekannt gibt, verlässt Angreiferin Eileen Campbell den Klub nach viereinhalb Jahren und wechselt mit sofortiger Wirkung in die deutsche Bundesliga zum SC Freiburg. Die 23-jährige Stürmerin aus Feldkirch zählte bei den Altachern zu den absoluten Schlüsselkräften und wurde in der vergangenen Saison nach 15 Treffern zu Österreichs Fußballerin des Jahres gewählt. Nun wagt sie den nächsten Karriereschritt. Über die Transfermodalitäten wurde zwischen den beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart.

"Die Entscheidung, Altach und so auch Vorarlberg zu verlassen, fällt mir definitiv nicht leicht. Der Wechsel nach Freiburg ist für mich und meine Karriere aber ein großer Schritt. Insbesondere auch, weil ich meinen hundertprozentigen Fokus auf Fußball legen kann und die Doppelbelastung mit meinem Job wegfällt. Ich kann nur Danke sagen. Danke an alle, die meinen Weg über die vergangenen Jahre begleitet haben und ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass sich diese Chance für mich aufgetan hat", so Campbell, die es in der aktuellen Saison auf zwei Treffer in neun Ligaspielen brachte.

"Eine Bestätigung unserer Arbeit"

In Altach war Campbell in den vergangenen viereinhalb Jahren die erfolgreichste Torschützin und erzielte in 44 Pflichtspielen 26 Tore. Beim Vorarlberger Bundesligisten reifte sie auch zur Nationalspielerin, wo sie seit ihrem Debüt beim 3:0-Sieg im Testspiel gegen die Slowakei am 15. November 2022 in neun Einsätzen drei Treffer beisteuern konnte. Nun folgt die ÖFB-Teamspielerin mit nordirischen Wurzeln ihren zahlreichen Nationalteamkolleginen, die ebenfalls bereits in Deutschland tätig sind.

Altach-Sportdirektor Tobias Thies zeigte sich über über den Werdegang Campbells erfreut: "Die Entwicklung von Eileen Campbell über die zurückliegenden viereinhalb Jahre ist beeindruckend und der Wechsel in eine europäische Top-Liga ist der logische nächste Schritt. Sowohl sportlich als auch menschlich schmerzt der Abgang natürlich sehr. Gleichzeitig ist es aber auch eine Bestätigung unserer Arbeit und zeigt, dass sich Altach im österreichischen Frauenfußball zu einer Top-Adresse entwickelt hat. Wir wünschen Eileen alles erdenkliche Gute und werden ihren Weg genau verfolgen."