Altach gewinnt Test gegen Homburg

SCR Altach feiert beim dritten Test in der Vorbereitung den zweiten Sieg. Gegen den FC 08 Homburg setzten sich die Rheindörfler mit 2:1 durch.

Nach einem 6:0-Sieg gegen TSV Meckenbeuren und einer 0:2-Niederlage gegen den FC Luzern bestritt der SCR Altach sein drittes Spiel der Sommervorbereitung wieder positiv. Gegen den FC 08 Homburg feierten die Vorarlberger einen 2:1-Sieg.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Mike Bähre zu Beginn der zweiten Hälfte per Foulelfmeter die Führung, ehe Juniors-Spieler Luca Wieser auf 2:0 erhöhte. Der Anschlusstreffer von Fanol Perdedaj änderte nichts mehr am Spielgeschehen.

Für Altach stehen noch zwei weitere Testspiele an, bevor es mit der Saison wieder losgeht. Schon am Samstag treffen die Österreicher in der Cashpoint-Arena auf den FC Aarau, am Dienstag kommt es dann ebenfalls zu Hause zum Vorbereitungs-Highlight gegen den FC Villarreal.

Hartberg absolvierte am heutigen Mittwoch ebenfalls ein Testspiel. Die Steirer kassierten gegen Polissya Zhytomyr eine knappe 2:3-Niederlage. Austria Lustenau konnte in seinem letzten Testspiel der Sommervorbereitung einen Sieg feiern. Die Elf von Markus Mader setzte sich gegen den Dornbirner SV mit 5:0 durch.