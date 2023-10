Altach-Frauen fahren knappen Sieg ein

Serienmeister SKN St. Pölten und die SPG Altach/Vorderland fahren in der Frauen-Bundesliga weiter einen Sieg nach dem anderen ein. Bei den Vorarlbergerinnen war es Sonntag aber knapp.

Die Spielgemeinschaft SPG Altach/Vorderland hält in der Frauen-Bundesliga weiter beim Punktemaximum. Die Vorarlbergerinnen setzten sich in der fünften Runde am Sonntag bei der Vienna mit 2:1 durch und halten nun ebenso wie Serienmeister St. Pölten bei 15 Zählern. Selina Albrecht traf in Wien erst in der 92. Minute entscheidend für die Favoritinnen. Claudia Wasser hatte die Führung von Altach durch Julia Kofler kurz vor dem Pausenpfiff ausgeglichen.

Altach liegt als Tabellenzweiter mit einem Torverhältnis von 17:2 hinter St. Pölten, das vier Treffer mehr geschossen hat (21:2). Im zweiten Sonntag-Spiel feierte der FC Bergheim mit einem 2:1-(0:0)-Heimsieg gegen die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn den ersten Saisonsieg. Die Salzburgerinnen hatten davor alle vier Spiele verloren. St. Pölten hatte bereits am Freitag im Schlager mit 5:1 bei Vizemeister Sturm Graz gesiegt.