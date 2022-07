Also doch: Raums Wechsel nach Leipzig steht kurz bevor

Zwischenzeitlich stand der Transfer auf der Kippe, nun steht nach kicker-Informationen eine finale Einigung der beiden Klubs und damit der Wechsel von David Raum zu RB Leipzig unmittelbar bevor.

Nach den ersten Gesprächen am Freitag der Vorwoche hatten die Parteien nicht annähernd zueinanderfinden können und deshalb die Verhandlungen wenig zuversichtlich abgebrochen. Allerdings nicht endgültig. Doch nach kicker-Informationen haben weitere Gespräche auf allen Ebenen nun doch noch zum Durchbruch geführt. Demnach steht der Wechsel von David Raum von Hoffenheim nach Leipzig unmittelbar bevor. Das Fehlen des Nationalspielers beim Pokalspiel der TSG am Sonntag in Rödinghausen wurde noch mit den jüngsten Wadenproblemen erklärt, womöglich aber gehört Raum dann gar nicht mehr zum Hoffenheim Kader.

Dem Vernehmen nach wurde doch noch eine Lösung gefunden, die von Hoffenheim geforderte Ablöse von 30 Millionen Euro plus X zu erfüllen. Eine enorme Gewinnspanne für die Kraichgauer, die den 24-Jährigen vor Jahresfrist ablösefrei aus Fürth verpflichtet hatten. Dennoch hatte die TSG an dieser Schallmauer festgehalten, weil diese Größenordnung ohnehin als fixe Ablöse auch nach dieser Saison festgeschrieben war. Ein zunächst zu niedriges Angebot aus Leipzig hatte Hoffenheim deshalb dankend abgelehnt.

Raum würde damit auf seiner extrem steilen Karriereleiter bereits die nächste Stufe erklimmen. Sportlich wie finanziell. Nach nur einer Erstligasaison stiege der begehrte linksfüßige Flankengeber zu einem Topklub und zu einem Großverdiener auf. Dem Vernehmen nach soll der gebürtige Nürnberger künftig rund 7 Millionen Euro Jahresgage plus mögliche Boni kassieren und würde rechtzeitig vor der WM beim Champions-League-Starter und Pokalsieger seinen Status als Nationalspieler untermauern.

Hoffenheim verliert allerdings einen wichtigen Spieler, der sich auf Anhieb als Leistungsträger und Motivator großen Respekt in der Mannschaft verdient hatte.

Breitenreiter bekommt wohl Ersatz

Diese entstehende Lücke auf der linken Außenbahn müsste sodann geschlossen werden. Mit Robert Skov als Alternative bereitete sich Trainer André Breitenreiter schon über die komplette Vorbereitung auf einen möglichen Raum-Abgang vor. Der Däne hatte diese Rolle - damals eher unfreiwillig - unter Trainer Alfred Schreuder angesichts fehlender Alternativen schon in seinem ersten Jahr in Hoffenheim sehr erfolgreich gespielt. Zudem steht auch Eigengewächs Marco John dort zur Verfügung.

Dennoch hatte Breitenreiter weiteren Ersatz angemahnt, sollte Raum gehen. Den dürfte er auch zu bekommen. Manager Alexander Rosen hatte betont, für diesen Fall vorbereitet zu sein. Mit dem Argentinier Nicolás Fernández Mercau vom Erstligisten CA San Lorenzo wurde zuletzt ein Kandidat bekannt (der kicker berichtete), doch die gebotenen 3,2 Millionen Euro für den noch bis 2023 unter Vertrag stehenden Linksverteidiger waren dem Klub zu wenig. Demnach müsste Hoffenheim nachlegen oder eine andere Option ziehen.