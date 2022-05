"Als Truppe außergewöhnlich": Glasner führt Frankfurt ins Finale

Eintracht Frankfurt bot den Zuschauern im Halbfinal-Rückspiel der Europa League zwar kein Spektakel, sicherte sich aber dennoch einen Platz im Finale, wo die Glasgow Rangers warten. Auf Seiten der SGE herrschte pure Erleichterung vor - auch wenn Kapitän Sebastian Rode den "letzten nötigen Schritt" betonte.

Die Fans boten - wie erwartet - eine atemberaubende Atmosphäre und trieben die teilweise sehr nervöse Frankfurter Mannschaft an. Kapitän Rode war im Anschluss am RTL-Mikrofon "einfach überglücklich. Das ist einfach eine Freude, mit den Fans nochmal nach Sevilla zu reisen." Bei Auftritten in Spanien hat Eintracht in dieser Spielzeit gute Erinnerungen gesammelt: Im Achtelfinale bezwang Frankfurt Betis Sevilla, im Viertelfinale bekanntlich den FC Barcelona. Im Finale werden die Glasgow Rangers warten, die im Parallelspiel Leipzigs Europapokalreise beendeten.

In Sevilla will Frankfurt dann den "letzten nötigen Schritt" gehen und sich die Trophäe sichern. Doch auch im Rückspiel verlangte West Ham der Eintracht alles ab und machte es der SGE alles andere als einfach, den Gästen fehlte aber das notwendige Spielglück. Eintracht-Coach Oliver Glasner lobte, "was die Mannschaft heute wieder geleistet hat. Ich habe zur Mannschaft gesagt: Ich weiß nicht, ob ihr die besten Spieler seid, und ich weiß nicht, ob wir die besten Trainer sind. Aber als Truppe sind wir außergewöhnlich."

Die Frankfurter können mit einem Sieg im Finale zudem einen weiteren Meilenstein erreichen, da der Pokalsieg direkt mit einer Teilnahme an der Champions League verknüpft wäre. Ob der Eintracht dieser Coup gelingt, wird sich am 18. Mai zeigen, wenn die SGE in Sevilla dann auf die Rangers trifft.