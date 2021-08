Als Testspieler überzeugt: Würzburg verpflichtet Pepic

Die Würzburger Kickers haben den Mittelfeldspieler Mirnes Pepic unter Vertrag genommen. Der zuletzt vereinslose Akteur lief in der vergangenen Saison für den MSV Duisburg auf, wo seine Arbeitspapiere am 30. Juni endeten.

Der 25-jährige Montenegriner, der die deutsche Staatbürgerschaft besitzt und noch kein Länderspiel in einer A-Nationalelf absolviert hat, konnte bei den Würzburgern als Testspieler überzeugen. "Mit Mirnes bekommen wir nun eine weitere Alternative im zentralen Mittelfeld. Er ist lauf-, dribbel- und spielstark. Zudem hat er in den vergangenen Jahren bereits Erfahrung in der 3. Liga gesammelt", kündigte Sportvorstand Sebastian Schuppan den Neuzugang an.

Von 2013 bis 2016 spielte Pepic für den SC Paderborn, wo er erste Bundesliga-Luft schnuppern konnte (2 Einsätze). Im Anschluss wechselte er zum Zweitligisten Erzgebirge Aue. Über Rostock und Duisburg führt sein Weg nun zu den Kickers. Insgesamt kann er bisher 73 Drittliga-Spiele auf seinem Konto verbuchen.

"In den Trainingseinheiten vergangene Woche habe ich die Mannschaft bereits kennengelernt und freue mich, nun ein Teil von ihr zu sein. Ich möchte ihr mit meinen Stärken weiterhelfen. Die Kickers sind eine spannende Aufgabe, die ich voller Hingabe angehe", äußert sich der Neuzugang, der die Rückennummer 7 tragen wird, über seine neue Station.