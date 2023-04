Als Technischer Direktor: Mislintat kurz vor Engagement bei Ajax Amsterdam

Sven Mislintat soll die Rolle des Technischen Direktors bei Ajax Amsterdam übernehmen. Beim VfB Stuttgart konnte man sich Ende 2022 nicht auf eine weitere Zusammenarbeit mit dem Sportdirektor einigen.

Ajax Amsterdam steht kurz vor einer Einigung mit Sven Mislintat. Der langjährige Bundesliga-Funktionär soll beim niederländischen Rekordmeister die vakante Stelle des Technischen Direktors übernehmen. Laut dpa seien nur noch letzte Details zwischen den Parteien zu klären. Bereits Ende 2022 rankten sich Gerüchte um ein Engagement des gebürtigen Dortmunders in den Niederlanden.

Mislintat würde damit auf Marc Overmars folgen, der sein Amt bereits am 6. Februar des vergangenen Jahres wegen Sexismusvorwürfen ihm gegenüber niederlegte. Mittlerweile ist Overmars Technischer Direktor beim belgischen Erstligisten Royal Antwerpen, Ende des vergangenen Jahres hat er einen leichten Schlaganfall erlitten.

Mislintat arbeitete sich vom BVB-Scout nach oben

Der ebenfalls 50-Jährige Mislintat arbeitete sich zunächst Bei Borussia Dortmund vom Scout zum Chefscout hoch (2006 bis 2017). Im Anschluss war er von 2017 bis 2019 Leiter der Scouting-Abteilung beim Arsenal FC. Zum Ende der Saison 2018/19 stieg Mislintat als Sportdirektor beim VfB Stuttgart ein. Mit den Schwaben ging es zunächst in die 2. Bundesliga. Im darauffolgenden Jahr gelang allerdings der sofortige Wiederaufstieg.

Vertragsverlängerung in Stuttgart scheiterte an Macht-Frage

Nach dreieinhalb Jahren im Amt konnten sich VfB-Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle und Mislintat nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Stattdessen entschied man sich für eine vorzeitige Vertragsauflösung. Nach kicker-Informationen scheiterte die weitere Zusammenarbeit an Machteinschränkungen für den Sportdirektor.

Ajax Amsterdam befindet sich in der Liga nach zwei Meisterschaften in Folge aktuell nur auf Rang zwei. Feyenoord Rotterdam führt die Eredivisie mit acht Punkten Vorsprung an. Zuletzt feierte Ajax den Finaleinzug im Pokal, nachdem man sich mit 2:1 gegen Feyenoord durchsetzte. Im Finale geht es gegen die PSV Eindhoven.